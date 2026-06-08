世界盃｜如開潘朵拉盒　賭外圍青年現身說$10賭到1.5萬　欠債16萬

新一屆世界盃港時間本周五（12日）凌晨開鑼，，警方將「加大力度」執法以打擊賭外圍波。24歲的青年阿軒（化名）透過警方錄影訪問，講述如何參與賭博，由一注賭10元、20元到一注賭1.5萬元，一日交易30次，愈輸愈賭，愈賭愈大，除了影響心情、與家人關係及社交，也欠債16萬元。他形容賭博如古希臘神話「潘朵拉盒子」（Pandora's box），「一接觸後就好難去抽身出嚟」。



阿軒說，有泥足深陷的朋友甚至家中偷取100萬元及金器，最終被趕出家門，淪為路宿青年。他自己今年初開始戒賭，冀透過分享自身經歷，令市民知悉非法賭博後果，尤其是最易受到影響的青少年，因他也是青少年時開接觸非法賭博。



警察臨床心理學家胡展鵬指出，賭博失調問題堪比吸毒及酗酒，可引致各種行為問題，故籲市民借鑑阿軒的故事，切勿以「試下玩一次」心態接觸非法賭博，否則積習難改。



戒賭過來人阿軒（化名）。（警務處影片）

受訪青年由機舖「打釣魚機」上癮 到外國讀書落注賭打機比賽

現年24歲的阿軒與父母同住，為家中獨子，曾為社福界工作者，月入1.8萬元。

他在警方訪問中說，16歲時受朋友影響，到機舖打機，開始沉迷「打釣魚機」，「甚話乎去到一個癡迷嘅地步，就係可能朝九晚五，同朋友就坐喺機舖入面。」吸引之處是可贏到錢，「首先一來畫面好靚，然後可能你只需要50蚊，就可能玩到20分鐘。」

阿軒後來去外國讀書，無打魚機，但看打機直播，「知道原來可以賭博一啲電子競技遊戲，可能邊一隊會贏，自己也會去支持自己嗰隊。」 他說本身一開始只投注港幣五元，「都幾好喎，一來支持，二來又贏錢，三來又可以睇比賽喎。但係愈來越愈深，就會去到可能（下注）由五蚊去到一萬蚊嘅情況。」

外圍賭博五花八門 被賠率比較高、優惠多所吸引

四年後回港，因尚未有工作，又收到外圍賭博網站的訊息，於是再開始網上賭博，「因為外圍嗰度同外國一樣啦，都係有五花八門嘅嘢去賭，可能足球、籃球、電子競技呢啲都會去賭；二嚟賠率會比較高，亦都會有很多唔同優惠，所以自己亦都會去接觸外圍賭博。」

即基本上我有一部電話喺手，其實我想賭就可以去賭，想做咩想買咩嘅時候，都可以買。 阿軒

「覺得自己賭咩都掂」 愈賭愈大博返本再贏返

阿軒說，賭博令他感到「自己料事如神」，「覺得自己賭咩都掂」，下注5元、10元贏到錢，可以有錢消費，「就會開始愈買（指下注）愈多，可能去到五千蚊、六千蚊。咁當輸咗嘅時候，其實都會覺得只不過係一次失誤啫，咁我應該買一萬蚊一注，咁我就可以追返五千蚊，另外就可以贏返五千蚊，所以就會愈賭愈大咁樣。」

阿軒說，愈輸就愈賭得多，即所謂「追賭」，「本身可能只係想賭五百蚊嘅時候，輸咗就會加碼啦Double（雙倍），就一千、二千、甚至乎可能去到萬五蚊嘅情況都會有。」

警方今年反非法賭博口號。（呂婉盈攝）

輸錢後無錢消費 隱瞞家人及女友 被問錢去了哪裡

贏錢後，阿軒會滿足物質欲望；但賭輸了，欠債累累，為隱瞞家人及女友，他減少外出消費和不出席家庭聚會，「久而久之亦都會同屋企人嘅關係疏離咗......屋企人或者另一半成日都會問我，你啲錢去咗邊呀，點解唔畀家用嘅？點解我哋唔出去食飯呀？」

因為我曾經都欠債過十五、六萬，薪金都得萬八嘅時候，其實好難去（街），一出糧嘅時候就冇晒啲錢嘅感覺好難受。 阿軒

擔心應徵大公司被查數無法通過審查 有朋友偷家人百萬賭外圍

由於試過欠債，阿軒想到去應徵大公司職位，必定面臨仔細的背景審查，想到會查到銀行紀錄或者支出，便擔心底子花了，難以成功通過，「咁我去玩外圍嘅時候，其實成日都會用我自己銀行（戶口）去過數，一日試過最高峯不斷交易30次。」

阿軒又表示，有出生家庭富裕朋友，16歲就開始賭波或賭外圍，其後因染上賭癮，從家中偷取100萬元及金器，「可能去買一注兩三萬，直到屋企人發現」，最終被趕出家門，要露宿街頭、到公共浴室洗澡、甚至睡貨櫃車。

想到家人老了及女朋友 今年初下定決心戒賭 隔絕賭博網站利誘

阿軒表示，兩三年前開始去銀行、向朋友借錢賭博時，已覺得自己賭博成癮，有錢後即想再賭，「覺得自己料事如神啦，上次買唔啱，今次我買大啲三萬蚊，咁可能贏返晒，咁我咪唔使還錢囉，有咁嘅諗法出現。」

他說到今年初，想到家人老了及女朋友情況，下定決心戒賭。早在欠銀行錢時，已試過戒賭，但愈想盡快還錢，又再跌入賭博陷阱中，加上不時收到賭博網站廣告，「自己又會沉淪返入去啦。」他說這幾個月都無再去接觸賭博，一見到外圍賭博網站宣傳，即會刪除。

其實賭博呢樣嘢，就好似一個潘朵拉嘅盒咁樣，只要你一接觸咗，其實就好難去抽身走返出嚟。

阿軒說，不想有賭癮，一開始就不要接觸任何賭博，「即使賭咗，亦都希望大家可以快啲離開呢個位啦。戒賭其實係反反覆覆、起起跌跌，好難講一次過就搞得掂，只要大家有決心，其實所有事都可以解決得到。」

警方呼籲市民勿高估自制能力參與非法賭博。（呂婉盈攝）

警察臨床心理學：18歲前參與賭博 沉迷賭博風險可高達8成

警察臨床心理學家胡展鵬表示，賭客受接近勝利效應及沉沒成本效應影響，容易沉迷賭博、甚至難以自拔。他表示，許多人成癮前抱有「試下玩一次」、「世界盃湊下熱鬧」等心態嘗試，最終積習難改，導致負債甚或捲入「洗黑錢」罪案。

胡展鵬續指，正如吸毒、酗酒一樣，賭博與許多青少年行為問題相關，如成績低落、暴力行為、自殘等，且研究顯示18歲前參與賭博的人士出現賭博失調風險可高達8成以上。因此他呼籲市民及早預防賭博成癮，不要「高估自制能力」，於世界盃期間勿因好奇或貪玩而賭外圍波；如發現開始沉迷賭博時應及早求助，以免問題惡化。

警察臨床心理學家胡展鵬呼籲市民於世界盃期間，勿因好奇或貪玩而賭外圍波。（呂婉盈攝）

胡展鵬又強調戒賭並非易事，因過程中常有誘惑及起伏，所需時間因人而異，絕非一朝一夕。他表示，如成癮問題嚴重可接受心理治療、參加朋輩支援自助小組或使用精神科藥物等。