預測市場或涉非法賭博　證監會投委會籲分清投機、賭博及投資界線

港府近日指因應「預測市場」（Prediction Markets）趨勢而煞停籃球博彩，證監會轄下投資者及理財教育委員會教育及協作關係總監楊蔚怡今日（21日）接受電台訪問時強調預測市場具賭博元素，不是投資產品，而且不受香港法規保障，市民遇有損失時將較難追討。



圖為預測市場平台Polymarket 的標誌。（Getty）

具備賭博元素不屬於投資產品 參與可能構成非法賭博

楊蔚怡在港台節目《千禧年代》指，預測市場是一個交易平台，讓人針對未發生事件的結果進行合約交易，具備賭博元素，並不屬於投資產品，市民參與亦可能構成非法賭博。

一旦選擇錯誤便會損失全部投入金額

楊蔚怡表示，預測市場交易通常會就事件結果提供「是」或「否」兩個選項，讓人押注。她指，部份平台以合約形式進行買賣，每份合約以約1美元作為單位，而價格會因應市場情況波動，參與者若選中正確結果，便可取得回報，但一旦選擇錯誤，便會損失全部投入的金額。

投資者及理財教育委員會投資者教育及協作關係總監楊蔚怡。（資料圖片/周令知攝）

楊蔚怡指出，有關交易往往透過區塊鏈及加密貨幣、以去中心化方式運作，並無傳統代理或中介安排，由於缺乏相應法規，如《證券及期貨條例》保障，一旦有問題會較難追討。

楊蔚怡認為，市民要分清「投機、賭博及投資」之間界線，並指預測市場可能模糊投資與賭博的界限。投委會同時表示，現時預測市場多了人關注，騙徒可能利用此時機進行詐騙，呼籲市民提高警覺，若有任何疑問，應聯絡相關監管或專業機構查核。