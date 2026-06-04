公務員加薪｜警察評議會恐｢拉curve｣增薪釀惡性競爭　批邏輯矛盾

公務員事務局10月起優化公務員評核制度，引入「拉curve」安排，至少5%表現相對差的公務員，會被凍增薪點。警察評議會職方協會認為，評核優化方案是否適用紀律部隊，特別是尤其對警隊適用性存「商榷」，擔心當評核結果直接與薪酬掛鉤時，容易產生「馬房文化」，動搖經年累月建立的公務員廉潔文化。



協會建議，局方探討不同方案，例如「半常態分布、設尾端切線」，容許在整體表現普遍達標的情況下，不強求每年都有人被列入最低級別。該會重申，只有考慮警隊工作特殊性等，計劃才能達到提升表現的目標，促請局方與職方展開協商。



警評會：硬劃出低評級名額比例 與團隊邏輯存根本矛盾

警察評議會職方協會日前向公務員事務局長楊何蓓茵發信，提到支持改革，但現行方案在紀律部隊，尤其對警隊適用性存「商榷」。協會指出，警務工作高度依賴團隊合作，行動的成敗多取決於整體效能，而非個人表現。倘硬性要求每年劃出一定比例的低評級名額，在團隊邏輯下存在根本矛盾，擔心為爭奪有限的較佳評級名額，會出現惡性競爭的情況。

（警方圖片）

憂有「馬房文化」 動搖公務員廉潔文化

協會認為，當評核結果直接與薪酬掛鉤時，容易產生「擦鞋文化」或「馬房文化」，以獲取上級給予較高評級，甚至動搖經年累月建立的公務員廉潔文化。該會續表示，硬性的常態分布帶有「每年必須劃定一定比例」的內在邏輯，對於整體質素已屬優秀的團隊，強制劃出低評級名額並不完全合理。

倡探討「半常態分布、設尾端切線」 要求展開協商

協會建議，局方探討不同方案，例如「半常態分布、設尾端切線」，容許在整體表現普遍達標的情況下，不強求每年都有人被列入最低級別。該會強調，只有考慮警隊工作特殊性、法定紀律框架及實際操作可行性基礎上，計劃才能達到提升表現的目標，促請局方與職方展開協商。