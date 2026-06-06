全國放魚日｜漁護署放流6.2萬條幼魚到海岸公園　加入鐵鱗和龍躉

為響應「全國放魚日」，漁護署今日（6日）上午10時，與多個本地團體舉行增殖「放流」活動，於本港不同水域同步放流幼魚，藉此恢復並提升本地水生生物資源。



署方指，今年增加放流數量，投放約62000萬條本地魚種幼魚到印洲塘海岸公園及南大嶼海岸公園，放流品種新增鐵鱗和龍躉。活動亦宣布本地漁農產品統一品牌計劃「優鮮港品」。



黃淑嫻指，漁護署會舉辦多場面向公眾及教育界的增殖放流主題工作坊，務求將科學化放流的理念，深植於社區和校園之中。（湯致遠攝）

活動呼籲要以科學化進行放流活動

活動於大埔魚類批發市場舉行，有約150名學生、宗教團體、漁民組織、環保團體等代表，以及來自深圳的義工參與。

漁戶署在現場向參與者派發增殖放流小冊子，介紹如何科學化地增殖放流。出席活動的環境及生態局副局長黃淑嫻致辭時指，政府一直積極落實《漁農業可持續發展藍圖》中提出的增殖放流，為海洋資源增值。

黃淑嫻指，不當的放流方法會對生態環境造成影響，令動物承受不必要的痛苦。她指，漁護署會舉辦多場面向公眾及教育界的增殖放流主題工作坊，務求將科學化放流的理念，深植於社區和校園之中。

環境事務委員會主席陳家佩議員。（湯致遠攝）

放流數量較去年增加 增魚類品種「鐵鱗」和「龍躉」

漁護署指，今年增加放流數量，一共放流62000條屬於本地魚種的幼魚，有五個品種包括黑鱲、黃腳鱲、沙鰾，以及今年新增品種，有鐵鱗和龍躉。放魚日啟動儀式完成後，將會於印洲塘海岸公園及南大嶼海岸公園放流。

五種放流魚類品種：黑鱲、黃腳鱲、沙鰾、鐵鱗和龍躉。（湯致遠攝）

活動除了宗教團體、漁民組織、環保團體等參與放流活動之外，學校師生亦能一同參與。參與者可以連成一線，傳遞幼魚。

黃淑嫻和陳家佩出席放流活動。（湯致遠攝）

學生可嘗試傳遞幼魚。（湯致遠攝）

漁農產品新統一品牌「優鮮港品」下月舉行啟動禮

除了放流活動，活動亦設有本地漁濃產品新統一品牌計劃簡報會。漁護署署長黎堅明在簡報會宣布，本地漁農產品新統一品牌「優鮮港品」的啟動禮將於下月7月4日，下午三時半在中環街市舉行。黎堅明指，品牌配合《漁農業可持續發展藍圖》，能打造本地漁農產品的品牌和提升市場競爭力，方便市民辨識本地漁農產品，為市民揚供優質且新鮮的選擇。