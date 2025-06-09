全國放魚日｜機管局放生6萬幼魚　特意挑選1魚種冀吸引白海豚重回

上周五（6日）是「全國放魚日」，機場管理局在機場跑道周邊海域放生六萬條幼魚，配合早前已放置到海底的500個人工魚礁，期望改善跑道周邊水域的生態。



今次放生的幼魚共有五個品種，當中包括本地養大的「包公」、中華白海豚喜愛食的白花魚。機管局期望可以透過放魚活動，吸引白海豚「返嚟」，提升在大嶼山以北的白海豚數字。



機管局在上周五（6日）「全國放魚日」，在機場中跑道以西海域放生了六萬條幼魚。（廖雁雄攝）

機管局在上周五（6日）「全國放魚日」，在機場中跑道以西海域放生了六萬條幼魚。（廖雁雄攝）

機管局在上周五（6日）「全國放魚日」，在機場中跑道以西海域放生了六萬條幼魚，由潛水員帶幼魚到水中放生。（廖雁雄攝）

機管局在上周五（6日）「全國放魚日」，在機場中跑道以西海域放生了六萬條幼魚。（廖雁雄攝）

由潛水員帶幼魚到水中放生

每年6月6日是國家農業農村部所定的「全國放魚日」，全國各地都同步舉行增殖放流活動，本港亦不例外。機管局當日在機場中跑道以西對開海面，放生青斑、黃腳臘、白花魚、黑鱲、包公五款魚類，以及蝦苗，是機管局歷來最大型的幼魚投放行動。

有工作人員先將幼魚用大船運到海中心，再將幼魚分批放入籠中，由潛水員帶它們到水中放生。

機管局上周五在機場中跑道以西對開海面，放生青斑、黃腳臘、白花魚、黑鱲、包公五款本港水域常見魚類，以及蝦苗，是機管局歷來最大型的幼魚投放行動。（廖雁雄攝）

機管局上周五在機場中跑道以西對開海面，放生青斑、黃腳臘、白花魚、黑鱲、包公五款本港水域常見魚類，以及蝦苗，是機管局歷來最大型的幼魚投放行動。（廖雁雄攝）

機管局上周五在機場中跑道以西對開海面，放生青斑、黃腳臘、白花魚、黑鱲、包公五款本港水域常見魚類，以及蝦苗，是機管局歷來最大型的幼魚投放行動。（廖雁雄攝）

五個魚類品種本在該水域出現 但近年數量有所下跌

機管局首席可持續發展主管李仲騰指，今次放生的五個魚類品種，本身已在該水域出現但近年數量有所下跌，亦是考慮過附近漁民建議後選擇。60,000條幼魚當中，約10,000條「包公」是由西貢的本地漁場所養大，至於其餘幼魚則從內地運港，放生前亦有提前放於本港水中，讓它們適應本港水質。

機管局首席可持續發展主管李仲騰指，今次放生的五個魚類品種，本身已在該水域出現但近年數量有所下跌，亦是考慮過附近漁民建議後選擇。（廖雁雄攝）

機管局首席可持續發展主管李仲騰指，今次放生的五個魚類品種，本身已在該水域出現但近年數量有所下跌，亦是考慮過附近漁民建議後選擇。（廖雁雄攝）

設立了人工魚礁助幼魚可以順利成長

機管局自2019年開始首次在南跑道以西海域投放8,300條幼魚，並於2023年再投放了20,000條。不過，由於該處海床有不少由珠江沖出海的泥沙，生態價值較低，為了確保投放的幼魚可以順利成長，機管局在投放幼魚的水域設立了人工魚礁，2021年在南跑道以西設置了100個，另有500個已於今年初起投放到中跑道以西的水域。

機管局在投放幼魚的水域放置了人工魚礁，圖為人工魚礁的模型。（廖雁雄攝）

魚礁以混凝土製成，呈環型柱狀，表面有多個坑洞，用以模擬海中的珊瑚礁，同時可以保護幼魚免受掠食。魚礁的酸鹼度亦調教至與海水相若，加上凹凸不平的表面，用以吸引其他海洋生物寄居，同時吸引幼魚。

李仲騰指表示，除了較早前投放的三個魚類品種，亦有另外14個品種曾在2021年放置的魚礁中棲息，證明魚醮對魚類是合適的棲息地，有助提升水域生態價值。

中華白海豚被列為「易危」品種，本港附近海域的中華白海豚數目近年亦銳減。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

機管局今次特意挑選中華白海豚喜愛食的白花魚放生。（廖雁雄攝）

中華白海豚喜愛食白花魚 冀可吸引重回大嶼山北水域

李仲騰指出，放魚活動的另一個目標，是希望吸引中華白海豚重回大嶼山北的水域。他提到，今次挑選的魚種中，白花魚便是中華白海豚喜愛食的魚種，是機管局特意挑選，又提到其餘魚種亦可促進水域的食物鏈，若水域的食物資源豐富，可提高白海豚重回該水域的機會。

他又提到，過去數年大嶼山北水域的中華白海豚數字穩定且有輕微上升，機管局會持續觀察，亦希望未來兩、三年，白海豚數字可以向上提升。