醫委會重啟腦癱子案　夜班護士否認薛守智曾指示若男嬰抽搐須檢查

醫委會今日（24日）重啟雙非嬰兒腦癱案研訊，涉事醫生薛守智出庭聽審，另外有3位事實證人及1位專家證人作供，包括病人家屬黎志堅、當晚值班護士何潔霞（音譯），早更護士許淑娟（音譯）、兒科醫生蘇景恒。主要爭議點在於2009年12月22日(即出事當日)凌晨，護士是否及時發現並向薛守智準確匯報男嬰症狀。



研訊持續約8小時，直至晚上近7時仍未有結果，腦癱案病人家屬黎先生表示心情複雜，冀周日繼續研訊，屆時會有結果。



事隔逾15年，醫委會今日（24日）重啟雙非嬰兒腦癱案研訊，病人家屬黎先生一早來到醫委會，預計會擔任證人作供。（湯致遠攝）

【醫委會改革・專頁】

內地夫婦2010年就兒子出生後腦癱及四肢傷殘向醫委會投訴，醫委會相隔達15年後一度決定永久擱置聆訊，引起社會爭議後覆核決定並重啟研訊，今日（24日）為重啟第一庭。

研訊小組法律顧問由岑炳生轉成吳焯軍，其他小組成員維持不變。涉事醫生薛守智出庭聽審，秘書處傳召4證人作供，包括病人家屬黎志堅、當晚值班護士何潔霞，以及何潔霞的同事許淑娟。

案情指，2009年12月22日凌晨2時30分，何潔霞發現出生數日的男嬰大哭，隨後出現四肢緊繃、大汗等症狀 。約凌晨3時31分，男嬰血氧下降至80%，並出現四肢屈曲及眼球異常轉動長達15秒 。凌晨4時20分，護士透過電話向薛守智匯報男嬰狀況，當時薛未即時返回醫院，而是指示護士繼續觀察，並稱會早點回醫院。

其後男嬰在早上6時04分及6時50分出現兩次四肢屈曲的情況，早更護士許淑娟於7時30分告知薛守智相關情況。薛於早上8時才診病。

事隔逾15年，醫委會今日（24日）重啟雙非嬰兒腦癱案研訊，病人家屬一早來到醫委會，預計會擔任證人作供。（湯致遠攝）

研訊爭議當值護士有否及時發現並向薛守智準確匯報 辯方花6小時盤問被指「兜圈」

是次研訊的爭議，在於出事當日凌晨，值班護士是否及時發現並向醫生準確匯報男嬰的抽搐症狀。

辯方薛守智一方的律師用約6小時盤問當晚值班護士何潔霞，中途曾遭控方大狀呂世杰及研訊小組主席鄧惠瓊打斷，鄧表示辯方大狀「asking in a circle（不斷兜圈問相同嘢）」，後又讓辯方繼續盤問。

內地夫婦黎志堅和彭紅英16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生逾15年無果。（資料圖片）

夜班護士否認薛守智指示若男嬰抽搐須檢查 稱是主動放男嬰入保溫箱供氧

薛守智供詞與何潔霞供詞有矛盾，辯方大狀指，薛守智在第一通電話中，即凌晨4時20分，未獲告知男嬰皮膚有紅，並且正在吸氧，又曾主動向何提出將男嬰放入保溫箱並為其供氧、以及指示護士若男嬰有奇怪抽動，需進行全面檢查等。

何潔霞否認上述論點，並稱是自己主動將男嬰放入保溫箱及決定供氧，並於第一通電話時，已向薛守智匯報。她又表示，當時僅收到Keep observed（繼續觀察）及stop feed（停止4時餵奶）的醫囑。

此外，辯方又質疑何潔霞為何在男嬰出現四肢屈曲後，沒有即時通知薛守智，每次都是等候逾40分鐘才告知。就凌晨3時30分的情況，何潔霞稱首要處理男嬰，包括安撫、量體溫、換尿片等，處理完畢後才致電薛。至於早上6時04分及6時50分，男嬰再次出現屈曲情況，何潔霞表示，薛守智一般早上7時到醫院，而薛曾承諾會早過平時到達，故當時一直以為醫生正在回醫院的路上，所以何無即時再通知薛。

雙非嬰兒腦癱案中，被指控醫生薛守智今日（24日）出席醫委會研訊。（湯致遠攝）

雙非嬰兒腦癱案中，被指控醫生薛守智今日（24日）出席醫委會研訊。（湯致遠攝）

夜班護士認部份紀錄內容無時序 但否認內容不準確

何潔霞其中一份供詞，是她一個月後憑記憶寫下與薛守智於當日凌晨4時20分的通話紀錄。辯方質疑，當時通話沒有錄音，為何能在事隔一個月後，記起長達10行的對話細節？你是否確定醫生說的是「係、係」，而不是「係、係、係」，相關停頓是否真有其事？何表示：「我平時講嘢都會畀人停頓消化吓，同埋我寫得落Cardex（護理紀錄），我就會同醫生講。」

辯方又問及Cardex（護理紀錄）和抽搐紀錄表的多項時間，為什麼供詞中的細節沒有記錄在上述兩文件，何則承認部份內容無仔細時序，但否認內容不準確。

研訊直至晚上近7時暫時結束，星期日會繼續研訊。投訴人黎先生於今日研訊完結後表示，個人心情複雜，冀望星期日的研訊可有結果，「我喺北京，咁樣揗嚟揗去都好攰」。