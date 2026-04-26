腦癱子案研訊｜涉事醫生否認聽過男嬰抽筋　醫委會代表大律師質疑

醫委會周五（24日）重啟雙非嬰兒腦癱案研訊，今日（26日）繼續第二日研訊，涉事醫生薛守智出庭作供。研訊主要爭議點仍然在於2009年12月22日（即出事當日）凌晨，當值護士有否向薛守智匯報男嬰的抽搐症狀，以及薛守智首次得悉嬰兒有異常情況後的處理是否妥當。



薛守智作供時強調，當日護士沒有告知他男嬰凌晨3時半曾抽搐，他根據所知的臨床徵狀，診斷男嬰為「濁奶」(即嗆奶)。但醫委會代表大律師質疑其口供說法，並在聆訊中播放一段錄音，顯示在事發後8日，薛與男嬰家長會面時，提及護士曾告知他男嬰懷疑抽搐。他在研訊中解釋，是因當時已知道診斷結果為腦膜炎，才會這樣說。有關研訊至下午暫時結束，押後至6月7日結案陳詞。



黎志堅在開庭前表示心情複雜，期望今日內有結果。（湯致遠攝）

2026年4月26日，醫委會雙非嬰兒腦癱案重啟研訊第二日，涉事兒科醫生薛守智出席應訊。（湯致遠攝）

黎志堅和太太彭紅英是深圳居民，16年前來港在浸會醫院誕下兒子黎遠建。黎遠建出生三天後出現手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障。

夫婦二人於2010年10月向醫務委員會正式投訴，指控負責的兒科醫生薛守智在事發當日，未有及時回到醫院處理緊急情況。研訊相隔16年展開，涉事護士何潔霞（音譯）周五作供，醫生薛守智今日出庭作供。

涉事醫生作供稱半夜接護士來電告知男嬰「濁奶」、「有啲緊」 否認被告知有抽筋

薛守智聲稱，他於2009年12月22日凌晨4時30分收到醫院護士何潔霞電話，對方稱黎遠建在凌晨3時半四肢屈曲，「有啲『濁奶』(即嗆奶)，個人有啲緊，有啲眼定定。」但為其抽痰之後嬰兒恢復正常，何繼續將其放入孵箱以保持供氧。薛診斷男嬰「濁奶」，指示何將嬰兒放入孵箱，並連結血氧檢測儀，停止下次餵奶，同時繼續觀察嬰兒狀況，倘嬰兒再次發生異常情況，須告知他，視作新生兒癲癇處理。

薛守智稱，他約於當日早上7時半獲另一位護士告知，嬰兒在6時先後兩次抽搐，認為何未有及時通知，他約早上7時45分到達醫院後立刻觀察男嬰情況。

醫委會代表大律師質疑涉事醫生口 播錄音顯示護士曾提及嬰兒抽筋

醫委會代表大律師呂世杰質疑薛守智口供真實性。他播放一段錄音，顯示薛守智在事發後8日與嬰兒家長會面，其間提到護士曾告訴他嬰兒懷疑抽筋。他並稱，自己得知嬰兒第二次抽筋後已立刻趕回醫院，認為處理手法恰當。

薛回應，該對話發生時，嬰兒已被診斷為腦膜炎並確認有癲癇，他因此才會使用相關字眼。他多次重申，由於事發當日只有一次異常事件，加上護士抽痰後嬰兒恢復正常，可解釋為「濁奶」。他當時亦有指示護士持續監測嬰兒情況。

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研訊另一個爭議，是薛守智第一次得悉嬰兒有異常情況後，沒有及時回院檢查是否合理。

醫委會研訊小組主席鄧惠瓊認為，「濁奶」在新生嬰兒中屬常見情況，但當日護士凌晨4時多致電薛守智，並且自行在護理紀錄（cardex）中紀錄男嬰情況，認為護士應擔心有比濁奶更嚴重的可能性，問薛有沒有關注過這一點。

薛承認「濁奶」是初步診斷，他亦曾作過其他懷疑，包括腦感染及新生嬰兒癲癇，但認為可能性不大。

醫委會研訊小組成員鄭偉才質疑，醫學訓練要求醫生將嚴重可能性列入在行動計劃內。雖然薛對男嬰的初步診斷是「濁奶」，但亦不能排除新生嬰兒癲癇等可能，問薛為何不回醫院檢查、認為自己當日的行動是否恰當。

薛指嬰兒腦部感染前，會有呼吸不正常等徵狀，但男嬰當時沒有。他又指，當時不能確認是否新生嬰兒癲癇，認為自己的行動已經足夠和恰當。

專家證人丘健昌則指，薛將男嬰初步診斷為「濁奶」，屬合適做法。但他亦指，如有其他鑑別診斷，亦應該要處理。如果鑑別診斷是腦部感染，則愈早診斷愈好。有關研訊至下午約2時結束，押後至6月7日結案陳詞。

男嬰父親稱從不知兒子被診斷為「濁奶」 批評涉事醫生沒為出錯負責

今日有出席旁聽的男嬰父親黎志堅在研訊結束後表示，從不知道薛守智當初將其子診斷為「濁奶」。他質疑薛當時已懷疑有腦感染的可能性，從其住處到醫院又只有15分鐘車程，為何不回去為其兒子檢查。他批評薛守智沒有為診斷出錯負責，「一個醫生出咗錯就應該承認。佢咁樣嘅醫生有擔當咩？」

社區組織協會幹事彭鴻昌（資料圖片/廖雁雄攝）

病人組織認為涉事醫生卸責 冀探討懲罰時考慮醫生專業失當程度

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，薛守智在案中推卸責任，希望研究小組在探討懲罰時，考慮薛專業失當的程度。

【醫委會改革・專頁】

內地夫婦2010年就兒子出生後腦癱及四肢傷殘向醫委會投訴，醫委會相隔達15年後一度決定永久擱置聆訊，引起社會爭議後覆核決定並重啟研訊，上周五（24日）重啟第一庭，辯方質疑當晚值班護士何潔霞在男嬰出現四肢屈曲後，沒有即時通知涉事醫生薛守智。

何潔霞則供稱，她當日的凌晨4時許曾經與薛守智通電話，薛守智當時稱會提早回醫院了解，因此到6時許時，她相信薛守智會很快回到醫院。

何潔霞並稱是自己主動將男嬰放入保溫箱及決定供氧，通電話時亦已向薛守智匯報，當時僅收到Keep observing（繼續觀察）及stop feeding（停止4時餵奶）的醫囑。