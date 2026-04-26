醫委會重啟腦癱子案聆訊第二日 家屬稱心情複雜 期望今日有裁決
撰文：陶嘉心
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醫委會重啟雙非嬰兒腦癱案研訊，今日（26日）繼續。病人家屬黎志堅在開庭前表示，心情複雜，又認為結果難料，期望今日研訊會有裁決結果。
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內地夫婦2010年就兒子出生後腦癱及四肢傷殘向醫委會投訴，醫委會相隔達15年後一度決定永久擱置聆訊，引起社會爭議後覆核決定並重啟研訊，上周五（24日）重啟第一庭，辯方質疑當晚值班護士何潔霞在男嬰出現四肢屈曲後，沒有即時通知涉事醫生薛守智。
何潔霞則供稱，她當日的凌晨4時許曾經與薛守智通電話，薛守智當時稱會提早回醫院了解，因此到6時許時，她相信薛守智會很快回到醫院。
何潔霞並稱是自己主動將男嬰放入保溫箱及決定供氧，通電話時亦已向薛守智匯報，當時僅收到Keep observing（繼續觀察）及stop feeding（停止4時餵奶）的醫囑。
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