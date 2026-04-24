曾永久擱置腦癱案醫委會今重啟研訊 家屬冀公平公正 心情仍忐忑
撰文：林子慰
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內地夫婦早前就兒子出生後腦癱及四肢傷殘向醫委會投訴，醫委會相隔達15年後一度決定永久擱置聆訊。醫委會今日（24日）重啟研訊，病人家屬黎志堅一早來到醫委會，預計是今日研訊首名證人。黎先生在研訊前表示，希望研訊能公平公正進行，盡快還他們一個真相，他又稱心情複雜及忐忑，擔憂最後結果仍令其失望。
雙非兒父母及被投訴醫生今早抵達醫委會
事隔逾15年，醫委會今日重啟雙非嬰兒腦癱案研訊，並將於周日（26日）進行第二次研訊。黎志堅提早到達醫委會黃竹坑辦公室外，等候研訊開始，他預計是今日研訊的首名證人，而被指控醫生薛守智亦已到達醫委會出席聆訊。
黎志堅在研訊前向傳媒表示，希望研訊能公平公正進行，盡快還他們一個真相。他又稱心情複雜及忐忑，擔憂最後結果仍令其失望。
黎志堅和太太彭紅英是深圳居民，16年前來港在浸會醫院誕下兒子黎遠建。可是，黎遠建在出生三天後，出現手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障。
夫婦二人於2010年10月向醫務委員會正式投訴，指控負責的薛姓兒科醫生未能及時回到醫院處理緊急情況，另投訴另一位婦產科黃醫生，指控對方在產前檢查時，未有為彭紅英篩查體內的乙型鏈球菌，懷疑令兒子出生受感染。
及後二人就黃醫生的投訴被駁回，至於薛醫生的研訊，原定2016年召開，卻臨時獲批准押後。事隔15年，醫委會去年才展開醫療事故研訊，最終因涉及行政問題而終止。
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