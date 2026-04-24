曾永久擱置腦癱案醫委會今重啟研訊　家屬冀公平公正　心情仍忐忑

內地夫婦早前就兒子出生後腦癱及四肢傷殘向醫委會投訴，醫委會相隔達15年後一度決定永久擱置聆訊。醫委會今日（24日）重啟研訊，病人家屬黎志堅一早來到醫委會，預計是今日研訊首名證人。黎先生在研訊前表示，希望研訊能公平公正進行，盡快還他們一個真相，他又稱心情複雜及忐忑，擔憂最後結果仍令其失望。



事隔逾15年，醫委會今日（24日）重啟雙非嬰兒腦癱案研訊，病人家屬黎先生一早來到醫委會，預計會擔任證人作供。（湯致遠攝）

【醫委會改革・專頁】

雙非兒父母及被投訴醫生今早抵達醫委會

事隔逾15年，醫委會今日重啟雙非嬰兒腦癱案研訊，並將於周日（26日）進行第二次研訊。黎志堅提早到達醫委會黃竹坑辦公室外，等候研訊開始，他預計是今日研訊的首名證人，而被指控醫生薛守智亦已到達醫委會出席聆訊。

黎志堅在研訊前向傳媒表示，希望研訊能公平公正進行，盡快還他們一個真相。他又稱心情複雜及忐忑，擔憂最後結果仍令其失望。

事隔逾15年，醫委會今日（24日）重啟雙非嬰兒腦癱案研訊，病人家屬一早來到醫委會，預計會擔任證人作供。（湯致遠攝）

內地夫婦黎志堅和彭紅英16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生逾15年無果。（資料圖片）

黎志堅和太太彭紅英是深圳居民，16年前來港在浸會醫院誕下兒子黎遠建。可是，黎遠建在出生三天後，出現手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障。

夫婦二人於2010年10月向醫務委員會正式投訴，指控負責的薛姓兒科醫生未能及時回到醫院處理緊急情況，另投訴另一位婦產科黃醫生，指控對方在產前檢查時，未有為彭紅英篩查體內的乙型鏈球菌，懷疑令兒子出生受感染。

雙非嬰兒腦癱案中，被指控醫生薛守智今日（24日）出席醫委會研訊。（湯致遠攝）

雙非嬰兒腦癱案中，被指控醫生薛守智今日（24日）出席醫委會研訊。（湯致遠攝）

及後二人就黃醫生的投訴被駁回，至於薛醫生的研訊，原定2016年召開，卻臨時獲批准押後。事隔15年，醫委會去年才展開醫療事故研訊，最終因涉及行政問題而終止。