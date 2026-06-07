打風｜民安隊300人大嶼山演習　模擬超強颱風襲港下進行傷者運送

民安隊今日（7日）在大嶼山灣篤河道及竹篙灣社區隔離設施舉行演習，有逾300名人員參與。演習模擬超強颱風襲港，來自行動、行政及支援單位的民安隊長官及隊員奉命協助拯救行動，演習環節包括風災及水浸救援、清理塌樹、傷者運送等；亦摸擬多項突發事件場景，包括山嶺拯救、從洪水圍困中拯救市民，藉此測試及評估部隊在指揮調配、搶救技術、通訊聯絡、災民照顧及物流支援等方面的效率與效能。



民安隊員首次使用電動船尾機的橡皮艇拯救被困在水災區域市民。（政府新聞處圖片）

民安隊員拯救被困在水災區域市民。（政府新聞處圖片）

民安隊人員在演習中操作無人機。（政府新聞處圖片）

民安隊今日舉行代號為「雙子座」的演習，共動員超過300名人員參與，旨在加強部隊在極端天氣、緊急救援和傳染病事故的應急、動員、通訊和協調能力，進一步提升處理事故時的指揮控制與行動效率。

民安隊員利用電鋸處理樹木倒塌阻塞道路的事故。（政府新聞處圖片）

演習模擬超強颱風襲港，來自行動、行政及支援單位的民安隊長官及隊員奉命協助拯救行動，演習環節包括風災及水浸救援、清理塌樹、傷者運送，以及突發傳染病事故的防感染措施。藉此測試及評估部隊在指揮調配、搶救技術、通訊聯絡、災民照顧及物流支援等方面的效率與效能。

民安隊員採用自吸式呼吸器拯救市民。（政府新聞處圖片）

民安隊員拯救被困山崖的人士。（政府新聞處圖片）

演習中首用電動船尾機的橡皮艇和自吸式呼吸器

除模擬颱風期間可能發生的事故外，演習亦設有多項突發事件場景，包括山嶺拯救、緊急救援、從洪水圍困中拯救市民、處理樹木倒塌阻塞道路、傷者處理及分流和撤離災民。

演習中，民安隊救援隊伍迅速設立傷者處理站，並運用多項救援科技，包括無人機及機械犬，並首次使用電動船尾機的橡皮艇和自吸式呼吸器，確保能有效且迅速地展開救援行動。

民安隊員在演習中摸擬處理突發傳染病事故。（政府新聞處圖片）

民安隊應用機械犬在救援行動上。（政府新聞處圖片）

去年民安隊共因颱風和極端天氣共出動28次

民安隊希望透過模擬不同災情，有效評核隊員的拯救技術水平及應對緊急任務的應變能力。在2025，民安隊因颱風和極端天氣共出動28次，比2024年9次增加，2025年出動有1,366人次，比2024年725人次為多。