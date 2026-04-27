宏福苑上樓｜宏道43年街坊兩哽咽：好難斷捨離　感謝民安隊助搬物

大埔宏福苑大火的災民，近日陸續獲安排上樓執拾；今日（27日）開放的續是宏昌閣和宏道閣。有早在1983年入住宏道閣的老街坊，今日上樓發現住所沒有被火燒毀，只是被煙熏黑，感到慶幸。他搬走一部單車和逾10袋物品，感謝民安隊及警察協助。但一想到事隔5個月才終於回家、想到自己「好歡喜」的街坊，他兩度哽咽：「好難斷捨離……」



大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓執拾，4月27日，宏道閣11樓居民葉先生上樓帶走一部單車。（林振華攝）

葉先生居於宏道閣11樓，他親自推着單車離開宏福苑。他表示，單位雖然曾被水浸、被煙「熏黑晒」，但慶幸沒有被火燒，故他今日回家時可以尋回重要的文件，以及平日用作鍛鍊身體的單車等物品，「攞得幾多咪自己攞幾多囉」。他估計，帶走最少10多袋物品，雖然他本人只上落樓一次，但感謝警察和民安隊協助，特別是民安隊人員「幫我哋搬咗落嚟，搬咗兩三轉」。

大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓執拾，4月27日，宏道閣11樓居民葉先生上樓帶走一部單車。（林振華攝）

他的語氣一直平淡，惟被問到在大火多月後終於回家的心情，他即不禁哽咽，沉默約10秒後才開口道：「好難斷捨離……」憶述自己早在1983年入伙，已在宏福苑居住40多年，「我啲仔呀、啲孫呀都係，三代都喺呢度長大」，最難受是要與自己的家、自己的鄰居分開，「我歡喜我啲鄰居，所以好難捨……」

大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓執拾，4月27日，宏道閣11樓居民葉先生上樓後受訪時，哽咽說「好難斷捨離……」（林振華攝）

同樣居於宏道閣的李先生，其12樓單位在事發時正在裝修，故他早已遷出並帶走私人物品，加上火「唔係燒正我哋嗰邊」，故單位損毀不多，只是留有灰燼。他稱花費約十多萬至20萬元裝修，原定今年3月入伙，已添置新電器和抽油煙機等，但認為已不算損失慘重，「人無事都OK喇」，今日上樓只是帶走遺留的裝修工具。

大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓執拾，4月27日，宏道閣12樓居民李先生上樓帶走單位內的裝修用品。（林振華攝）