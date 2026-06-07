女實習醫生涉召屯門醫院醫生男友到律敦治醫院幫手　被紀律處分

有網民在社交平台指，一名女實習醫生於明愛醫院內雜物房，違規用C arm X光機照為自己照膝頭。醫院管理局今（7日）回覆指，涉事實習醫生的行為不恰當，但指X光檢查事件發生在X光室，操作儀器的人士是一名駐院醫生。局方又指，會向有關實習醫生及涉事的駐院醫生採取紀律處分，強調事件中病人的服務不受影響。



另指該女實習醫生在敦治醫院實習期間，曾跨區召喚在屯門醫院任職醫生的男朋友，叫來醫院幫忙進行肛門直腸鏡檢查，而對方當時正在工作期間，更為此閒置一名食肉菌感染病人。醫管局表示，其上級已於事發後嚴正告誡該名實習醫生，並在其餘下於院內的實習期間進行密切監察，確保其工作表現必須符合專業標準。



有網民於社交平台Threads表示，一名女實習醫生在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭。（Threads@hlli_fe）

涉事女實習醫生擅用X光機照為自己照膝頭 影相放上社交平台

有網民於社交平台Threads表示，一名女實習醫生在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭，其後更將圖片放上社交平台的限時動態。惟受到法例規管，實習醫生不可私自開C-arm，如果空間是雜物房，在無鉛板的狀況下，會出現輻射外洩的情況。

醫管局：涉事實習醫生行為並不恰當 醫管局會嚴肅跟進

醫管局回覆查詢時指，明愛醫院在知悉社交媒體一則涉及實習醫生的貼文後，已即時主動展開調查及跟進，並向涉事的醫護人員了解事件。經初步調查後證實，涉事實習醫生的行為並不恰當，醫管局會嚴肅跟進，並會按既定人事程序，向有關實習醫生及另一名涉事的駐院醫生採取紀律處分。

局方發言人強調，醫院的醫療設備，只可用於獲授權的臨床服務，所有員工均嚴禁於辦公或工餘時間擅自使用醫療儀器或設備作個人用途。

明愛醫院確認事發地點為院內一間設有嚴格輻射防護控制措施的X光室。（資料圖片）

X光檢查發生於X光室 操作儀器者有認可輻射儀器牌照

局方指，明愛醫院已詳細調查貼文提及的X光檢查事件，確認事發地點為院內一間設有嚴格輻射防護控制措施的X光室，配備輻射警告燈與告示、流動鉛屏風及智能咭出入管制系統等。在事件中操作儀器的一名駐院醫生，證實擁有認可輻射儀器牌照。

為保障病人及員工安全，明愛醫院在有關X光室進行輻射監測及檢視設備的安全性，結果顯示公眾及辦公範圍均符合輻射安全標準，整體安全及服務均沒有受影響。

涉事女實習醫生曾在律敦治醫院實習。（資料圖片）

屯門醫院任職醫生男友工作期間被召幫忙 閒置食肉菌感染病人

另外，該名網民在另一條帖文指控同一位女實習醫生，在律敦治醫院實習期間，把任職在屯門醫院的醫生男友叫來幫忙，包括肛門直腸鏡檢查。

該名網民其後向《香港01》稱，女實習醫生在屯門醫院任職的醫生男朋友，當時正在醫院工作當中，為幫助女朋友而閒置一名食肉菌感染的病人。他又稱，涉事女實習醫生將於8月尾完成實習，並已受聘於醫管局，將於9月入職。

醫管局指會嚴肅跟進，並會按既定人事程序，向有關實習醫生及另一名涉事的駐院醫生採取紀律處分。（資料圖片）

醫管局指病人服務並未受影響 對不當行為絕不容忍

局方表示，醫院經調查確認，事件中病人服務並未受到任何影響。醫院對該名實習醫生的任何不當行為絕不容忍。其上級已於事發後嚴正告誡該名實習醫生，並在其餘下於院內的實習期間進行密切監察，確保其工作表現必須符合專業標準。醫院會繼續跟進事件，定必會嚴肅跟進，並按既定人事程序處理。