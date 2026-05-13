園遊．杏林｜醫管局研討大會　擴增智能提升效率以人為本不忘初心

園遊．杏林｜孫天峯醫生



醫院管理局研討大會不單是醫管局年度盛事，也是全港醫療界大事。今屆吸引超過9, 000名本地、內地和海外醫護人員、專家及學者，與約200名醫療翹楚講者匯聚一堂，就慢性疾病管理、癌症防治、人工智能、預設照顧計劃、醫社合作、醫療培訓等主題進行專業交流，參與程度歷屆最高。



醫管局一直秉承「擴增智能重於人工智能」理念。數年前開始，研討會已有重點討論人工智能和數碼化醫療科技項目，今屆更進一步探討如何多方位善用人工智能，利用擴增智能構建創新醫療流程，以改善治療成效、提升成本效益，最後提升整體臨床專業能力。

在數碼轉型下，我們全力發動科技引擎，例如配置人工智能輔助診斷工具協助放射科醫生診斷細微異常、利用預測工具協助臨床團隊及早識別病人病情惡化風險等。但擁抱科技創新的同時，始終要不忘初心──「以病人為本」的核心價值。

任由科技如何發達，始終無法取替人性化的溫暖與關懷。醫療科技最大的意義不在於取代醫護人員，反而需要以人心賦予其意義。所以在善用科技提升醫療成效的同時，更重要的是強化醫護團隊關愛照顧病人的力量。今屆研討會在探討人工智能的議題上，我們更突出「人」的元素，務求在無形的科技下，為病人帶來有形的關懷，而HA Go就是其中一個很好的例子。

筆者相信大部分讀者對醫管局自家研發的流動應用程式HA Go已不陌生，目前用戶數量已突破350萬，讓病人及其照顧者輕鬆使用公立醫院服務及管理個人健康。由門診預約及登記、實時查閱輪候時間、無需排隊付款和取藥，以至隨時隨地查閱檢查及化驗報告、獲取覆診安排和健康資訊等，均只需透過智能電話輕鬆處理，務求病人「看病於彈指間」。

此外，醫管局正利用科技重塑醫療服務模式，將服務分拆成急症護理、高效流程及社區支援三大架構，使醫療服務更加無縫融合，確保為每位病人提供最恰當的護理和支援。

在急症護理方面，醫管局正擴展各跨聯網的專科中心救治急性及危殆病人，並加強胸痛中心及中風中心的「黃金一小時」指引；而新建的神經醫學中心會集中處理複雜神經系統疾病，確保更一致地為病人提供最佳護理。高效流程方面，中央配藥樞紐正透過自動化技術處理大量藥物包裝工作，簡化繁瑣配藥流程，使藥劑師能專注於更具價值的臨床諮詢和病人護理。社區支援方面，醫管局正重新規劃服務模式，亦會與社區夥伴合作，優先擴大社區、日間及居家支援服務，確保患者出院後獲得無縫銜接的支援。這樣既能騰出醫院空間予急症病人，亦能縮短病人住院及覆診輪候時間。

今天是研討會最後一天活動，與歷屆一樣，醫管局藉研討會這平台肯定及表揚一眾傑出員工及團隊。今年共有七位傑出員工、八隊傑出團隊和12位優秀青年獲獎，包括醫生、護士、專職醫療、行政及支援服務不同職系的同事。今屆更增設五個新獎項，分別表揚在病人服務、提升安全、創意應用、科學研究及運作支援五大範疇表現特別傑出的同事，彰顯員工在不同範疇提升公立醫院服務質素。筆者衷心感謝他們的貢獻與付出，為病人提供優質服務，同時亦促進團隊合作精神。

卓越服務的背後，必須以同理心和專業為根本，以人才和科技為支撐，以病人感受和醫療成效為目標。

作者孫天峯醫生是醫院管理局研討大會程序委員會聯席主席。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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