破邊洲墮崖｜意外翌日遊人如鯽　有遊客無視警告　企陡峭崖邊影相

西貢破邊洲昨日（12月31日）發生致命意外，一名21歲內地男子在崖邊拍照時，疑不慎失足墜落約70米高崖身亡。作為「行山客」的熱點，加上適逢內地元旦長假期，今日（1月1日）西貢萬宜水庫東壩及破邊洲依然遊人如鯽。



《香港01》記者在現場視察，漁護署職員在場呼籲遊人不要靠近危險位置，而早前在破邊洲觀景台及附近範圍已加建圍障和設置警告牌，惟仍有不少遊客越欄危站陡峭崖邊冒死「打卡」。



今日元旦（1日）有不少遊客前往破邊洲行山，有人無視警告站出崖邊。（翁鈺輝攝）

除夕墮崖悲劇發生後，記者在元旦日到現場直擊行山情況。記者沿行山徑前往，從東壩小巴站起步，只見狹窄蜿蜒的山道上，佈滿前行的遊人。觀景台和懸崖邊均有警告牌，包括「懸崖危險，切勿前進」，據知署方早在1年前開放觀景台時已裝設。其中一條防波堤小道更被漁護署職員用水馬鐵欄圍封，並用橫額表示「此處非為破邊洲觀景台入口」，籲遊人勿前進。

期間，有漁護署職員手持展示牌，在場呼籲不要靠近危險位置，向遊客講解行山安全等信息。然而，仍有多名遊客持行山杖無視警告，跨越防護欄，站出警界線的山坡上，或在懸崖峭壁邊緣上冒死「打卡」留念，記者曾嘗試訪問該些遊客但被拒。

現場所見，破邊洲一帶海岸線均是陡峭崖邊，偶爾會出現幾塊突出的石頭，能勉強供遊人站上或坐下，有部分崖邊坡度近垂直，沿途有不少碎石，環境嚴峻，途人若稍有不慎會從高聳的斜坡直墮數十米，跌進猛烈急促波浪裏。而且坡邊有欠缺草披植物，難以借力捉緊攀爬。

破邊洲是香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍內的一座地質奇觀，中國銀行500元鈔票「大牛」背面的圖案便是破邊洲，以宏偉的六角柱石群聞名，每年吸引大量遊客前來。相關破邊洲觀景台及相關山徑設施於2024年12月30日啟用，由東壩小巴站至破邊洲觀景台的正規山徑長約1公里。

有小紅書上載圖片，指有人在破邊洲墮海。（小紅書號Tamo圖片）

+ 3

昨日（31日）西貢破邊洲發生墮崖意外，21歲姓黃內地男死者，與3名同學同遊破邊洲，懷疑在撿豬灣2號觀景台靠近懸崖邊捕捉風景拍照時，不慎失平衡墜落約70米高崖。水警到場將事主救起，由消防小艇送往西貢滅火輪基地。事主後腦嚴重骨折及身上有多處擦傷，其後被證實死亡。

漁護署昨日表示，因應元旦假期期間，預計有較多遊人前往郊野公園郊遊已在郊野公園的適當位置設置資訊牌和路徑指示牌，並在郊野公園內較險要處附近豎立警告牌，提醒遊人切勿前往，以免發生意外。署方指破邊洲觀景台附近的懸崖經過長年風化侵蝕，遊人須按路標指示，沿正式山徑遊覽，切勿跨越圍欄。