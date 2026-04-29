五一黃金周｜漁護署於破邊洲觀景台加裝圍欄　無人機監察越欄打卡

內地一連五日的「五一黃金周」本周五（5月1日）勞動節開始，漁農自然護理署預計到訪西貢東郊野公園、橋咀洲及大嶼山水口的遊客數量或會明顯增加，今日公布增加管理工作部署。針對到訪西貢萬宜水庫近破邊洲觀景台，有遊客走到觀景台以外地方拍照和打卡，已與建築署完成在觀景台加裝額外圍欄，並使用具備廣播功能的無人機，在上空監察並提醒遊客切勿跨過圍欄。



漁護署會加派人員日夜巡邏及駐守西貢鹹田灣、西灣及浪茄灣營地，以及於咸田公廁外增設食物殘渣濾盆；由於橋咀洲的海岸範圍及大嶼山水口目前並非郊野公園、海岸公園或海岸保護區，漁護署現時透過各種宣傳教育工作，提高遊人的環境保護意識。



漁護署表示，人員在假期期間會加強在各郊遊熱點的巡查、宣傳及教育工作，如發現有違規情況，會立即向違規人士採取執法行動。



漁農自然護理署在破邊洲觀景台的額外圍欄。（政府新聞處圖片）

漁農自然護理署會用無人機在破邊洲觀景台上空監察及廣播。（政府新聞處圖片）

萬宜水庫東壩破邊洲段入口或實施臨時人流管制措施

漁護署表示，已作出超前部署，透過增加及調配人手，加強西貢萬宜水庫一帶範圍的管理工作。為避免遊客走近破邊洲觀景台以外的危險地方，漁護署與建築署已完成在觀景台加裝額外圍欄。在黃金周假期期間，除加派人員每日巡邏及執法外，漁護署亦會使用具備廣播功能的無人機，定時在破邊洲觀景台上空監察並提醒遊客切勿跨過圍欄。

署方表示，亦會透過「郊野樂行」萬宜水庫東壩人流資訊網頁公布東壩人流資訊，讓遊客更好規劃行程。在有需要時，萬宜地質步道─破邊洲段入口將會實施臨時人流管制措施，避免破邊洲觀景台及沿途山徑過度擠擁。

漁護署人員於熱門營地加強宣傳教育。（政府新聞處圖片）

漁護署於露營地點展示的營地守則。（政府新聞處圖片）

試行向西貢鹹田灣及西灣營地露營人士提供小型爐火架使用

漁護署表示，會加派人員日夜巡邏及駐守，及對違規行為進行執法，並會使用無人機及閉路電視系統協助監察營地情況。署方人員在現場會加強宣傳有關安全遠足、愛護環境及動植物、保持環境清潔、遵守露營禮儀及守則等資訊，亦會加強營地一帶的清潔及垃圾處理。

針對咸田公廁在長假後垃圾遍地及洗手盆去水受阻，漁護署會於公廁外增設食物殘渣濾盆，及在鹹田灣及西灣營地，為有需要的露營人士提供小型爐火架試行使用，以保持營地環境潔淨。

（政府新聞處圖片）

人員在橋咀洲會勸阻採集海洋生物、在珊瑚分佈位置上落水行為

漁護署表示，橋咀洲的海岸範圍及大嶼山水口目前並非郊野公園、海岸公園或海岸保護區，漁護署現時透過各種宣傳教育工作，提高遊人的環境保護意識。

署方會於橋咀洲碼頭設置人流計數器，並以無人機監控沙灘及沿岸區域的情況；加派人員每日約上午9時至下午6時沿海岸線，包括沙灘、海岸及熱門浮潛位置巡邏，尤其會配合街渡時間表及日間退潮時段加強巡邏，前線人員一旦發現有人嘗試進行可能破壞生態的行為，例如損害、干擾、餵飼或採集海洋生物、在珊瑚分佈位置上落水等，會即時上前勸阻，並即場解釋正確做法。

漁護署於橋咀洲碼頭展示的宣傳橫幅，呼籲不要餵食及觸碰海洋生物。（政府新聞處圖片）

漁農自然護理署以無人機監控橋咀洲沙灘及沿岸區域的情況。（政府新聞處圖片）

漁護署表示，與食物環境衞生署會於假期期間展開聯合巡邏，提醒訪客切勿亂拋垃圾，食環署亦會加強清潔島上的公眾地方。漁護署亦會與海事處及警務處於海上作聯合巡邏，以維持秩序。

漁護署又會與世界自然基金會香港分會合作，在沙灘區域設置公眾教育攤位，向遊客宣傳海洋保育信息及欣賞自然守則；亦會安排浮潛嚮導與獨木舟嚮導在近岸水域巡邏，提醒浮潛人士遵循珊瑚友善路線上落水，以免誤踏珊瑚。

漁護署於橋咀洲設置的珊瑚友善路線地圖指示牌。（政府新聞處圖片）

大嶼山水口設置人流計數器 無人機監察沙坪及沿岸區域狀況

在大嶼山水口，漁護署已設置人流計數器，以監察訪客流量。在假期期間，漁護署人員會在水口沙坪巡邏，並以無人機監察沙坪及沿岸區域的狀況。漁護署亦會聯同香港海洋公園保育基金，在水口沙坪進行公眾教育活動，包括設置教育攤位、派發保育宣傳單張，以及向遊客分享保護馬蹄蟹和海岸環境的資訊。

漁護署聯同香港海洋公園保育基金在水口沙坪設置教育攤位。（政府新聞處圖片）

漁護署呼籲遊人注意行山安全，遵守郊遊禮儀及守則，並使用郊野公園內有管理和維修的正式山徑。漁護署已在郊野公園的適當位置設置資訊牌和路徑指示牌，並在郊野公園內地勢較險要地點附近豎立警告牌，提醒遊人切勿接近危險位置，以免發生意外。

署方呼籲遊人遵從指示牌，沿正式山徑遊覽，切勿跨越圍欄及站近懸崖、海岸邊緣、陡峭山坡及其他危險地點；又提醒遊人必須以自身安全考量為先，切勿為走捷徑、拍照或觀景而冒險。

漁護署特別提醒遊人切勿攀爬樹木、騷擾或傷害野生動植物，或對其他遊人構成滋擾。根據《林區及郊區條例》，任何人無合法權限或辯解砍伐、切割、焚燒或以其他方式摧毀樹木，即屬違法，一經定罪，可被處最高罰款25,000元及監禁一年。