農曆新年｜西貢破邊洲實施人流管理　漁護署增流動洗手間、垃圾桶

【新年2026/農曆新年2026/初一/馬年】一連九日的內地春節黃金周假期（2月15日至23日）即將展開，預料約有143萬內地旅客訪港，向來是熱門景點的西貢萬宜水庫東壩及破邊洲一帶或再現人潮。去年除夕有內地旅客在破邊洲「打卡」時墮崖身亡，鹹田灣營地更變「垃圾崗」，引起關注，漁護署表示，會密切留意現場情況，有需要時會在萬宜地質步道─破邊洲段入口實施人流管理，安排遊人排隊輪候，並會加派人員教育遊人勿越過圍障或行捷徑。署方會加強巡邏及執法，並在東壩一帶加設流動洗手間，郊遊熱點及營地亦增設垃圾收集設施及增加清理次數。



漁護署指，新春長假期期間，萬宜地質步道-破邊洲段入口在遊人較多時將實施人流管制。（漁護署FB圖片）

破邊洲段入口實施人流管理

漁護署在兩個社交媒體Facebook專頁先後發文，指預計西貢萬宜水庫東壩一帶在假期期間人流會較多，本周末（14日）起，漁護署會加強東壩一帶管理。署方人員會密切留意現場情況，有需要時會在萬宜地質步道─破邊洲段入口實施人流管理，安排遊人排隊輪候，避免景點過度擠擁。

破邊洲觀景台告示牌及圍障已優化，漁護署會加派人員在東壩、破邊洲，教育遊人使用由漁護署管理及維修的正式山徑，不要為拍照或觀景，越過圍障、行捷徑，以及靠近懸崖、海岸邊緣等危險地點。

署方會加強在東壩一帶的設施管理，增設流動洗手間。（漁護署FB圖片）

漁護署籲「自己垃圾自己帶走」 將加強設施清潔

漁護署亦呼籲遊人保持環境清潔，愛護郊野環境，「自己垃圾自己帶走」，並需在指定露營地點露營，在指定燒烤或露營地點用火。署方會加強在東壩一帶的設施管理，增設流動洗手間，在郊遊熱點及營地亦會增設垃圾收集設施及增加清理次數，加強設施清潔，努力保持郊野公園潔淨。

假期期間，漁護署人員會加強巡查郊遊熱點、宣傳及教育工作，如發現違規，會採取執法行動，提醒任何人在郊野公園範圍亂拋垃圾，可被定額罰款3,000元。早前元旦假期，郊野公園人員已對超過50位違規人士採取執法行動。

漁護署指，在郊遊熱點及營地亦會增設垃圾收集設施及增加清理次數。（漁護署FB圖片）

漁護署又指，與多個機構及夥伴合作，透過各種宣傳渠道包括內地社交平台加強宣傳教育，提醒遊客來港行山露營的注意事項及遵守相關法規假期期間，漁護署會持續留意郊遊熱點的情況，靈活調配資源應對人流變化，並提醒遊人預早規劃行程、量力而為。

專線小巴9A號線可進入東壩。(資料圖片)

專線小巴9A號線增服務

為應付一連九日的內地春節黃金周人潮，運輸署亦公布，新界專線小巴第9A號線（北潭涌 – 萬宜水庫東壩）除了在公眾假期及周末提供服務外，亦將於年廿九（16日）、年初四（20日）及年初七（23日）增加服務，並會內地春節黃金周期間（年廿八至年初七）按乘客需求加強服務。

新界專線小巴第9A號線於年廿八至年初七（2月15日至23日）的服務時間如下：