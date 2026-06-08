技術員認圖製爆炸品等4罪　案情未提如何製造　官押後叫控方修改

電腦技術員於2022年5月，在黃大仙東頭邨住所被發現有逾20公斤化學物品，被控《國安法》下的「串謀恐怖活動」等5罪，案件今(8日)在高等法院處理。被告否認「串謀恐怖活動」罪，但承認另外4罪，惟法官陳慶偉發現，其中一項被告承認的「企圖製造爆炸品」，控方案情無提及該些化學品如何製造爆炸品。陳官認為不應由他修正，又向代表控方的高級助理刑事檢控專員劉德偉稱，劉在律政司中非常高級，不應出現此等錯誤，認為需要先作修改，把案件押後至6月18日再處理。



否認串謀恐怖活動但認交替性控罪

被告張黎明，34歲，電腦技術員。他今否認「串謀恐怖活動」罪，但承認另外4罪，包括：屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」，1項「企圖製造爆炸品」罪，和2項「管有爆炸品」罪。

被告承認的交替性控罪：串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸，指他於2019年8月27日至2022年5月23日，在香港與其他人串謀，藉爆炸品導致爆炸，而該等爆炸相當可能危害生命和對財產損害。

被告張黎明在高等法院承認企圖製爆炸品等4罪。(黃浩謙攝)

代表控方的刑事檢控專員劉德偉。(朱棨新攝)

警方在兩個地方發現大批化學品。(警方圖片)

警方在兩個地方發現大批化學品。(警方圖片)

涉爆炸品3罪指被告在兩地方藏化學品

他另承認一項企圖製造爆炸品罪，指他於2022年5月23日，在黃大仙東頭（二）邨貴東樓某室企圖製造爆炸品，即「苦味酸」。餘下兩項「管有爆炸品」，指他於同日同地，明知而管有硝酸鉀、氯化鉀、丙酮、過氧化氫、六亞甲基四胺、尿素、檸檬酸、木炭等逾20種爆炸品；及在新蒲崗太子東 706 號太子工業大廈 16 樓的盛實迷你倉，明知而管有氦、硫酸鉀、硝酸鹽及硫等。

官指案情未提如何製告爆炸品

法官陳慶偉在被告答辯後，指被告承認控罪中的部份化學品，在案情中未有講述它們如何製造爆炸品，刑事檢控專員劉德偉建議修改案情。陳官認為不應由法官修改，又指劉在律政司中非常高級，不應出現這些錯誤，著劉再作修改，把案件押後至6月18日再作處理。

警方在兩個地點檢獲的物品。(警方圖片)

警方在兩個地點檢獲的物品。(警方圖片)

被告否認串謀恐怖活動罪

被告否認的一項「串謀恐怖活動」罪，指他於 2020年7月1日至2022年5月23日，在港與他人串謀，為脅逼中央人民政府或香港政府，或威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即：1. 針對人的嚴重暴力；2. 爆炸或縱火；3. 破壞交通工具或交通設施；及/或4. 以其他方法嚴重危害公眾健康或者安全。

案件編號：HCCC199/2025