東頭邨單位被檢出大量化學品案　被告擬認罪　控辯雙方仍需時協商

電腦技術員涉在其黃大仙東頭邨住所內，被檢獲20公斤化學物品，從而被控《國安法》的串謀恐怖活動，及企圖製造爆炸品等罪，案件今(2日)在高等法院進行第二次案件管理聆訊，庭上透露被告擬認罪，但辯方需時和控方處理同意案情，望5月前答辯。其中一名法官陳慶偉著雙方於3月中前通知法庭協商結果，否則會訂立審期，這將影響被告的認罪扣減。



被告張黎明，34歲，電腦技術員。本案由國安法指定法官：陳慶偉、李素蘭及胡雅文3官審理。

被告張黎明的案件，今早在高等法院進行案件管理聆訊。(黃浩謙攝)

被告被控3項罪名

被告被控「串謀恐怖活動」罪，指他於 2020年7月1日至2022年5月23 日，在香港與其他人串謀，為脅逼中央人民政府或香港政府，或威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即：1. 針對人的嚴重暴力；2. 爆炸或縱火；3. 破壞交通工具或交通設施；及/或4. 以其他方法嚴重危害公眾健康或者安全。

他亦被另一項交替控罪「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」，指他於2019年8月27日至2022年5月23日，在香港，與其他人串謀藉爆炸品導致爆炸，而該等爆炸的性質相當可能會危害生命和對財產造成嚴重損害。

此外，被告亦被控「企圖製造爆炸品」，指他於2022年5月23日，在黃大仙東頭（二）邨貴東樓某室企圖製造爆炸品，即「苦味酸」。餘下兩罪則為「管有爆炸品」，指他於2022年5月23日，在黃大仙東頭（二）邨貴東樓某室，明知而管有、保管或控制爆炸品，即硝酸鉀、氯化鉀、丙酮、過氧化氫、六亞甲基四胺、尿素、檸檬酸、木炭等逾20種爆炸品；在新蒲崗太子東 706 號太子工業大廈 16 樓「盛實迷你倉」，明知而管有、保管或控制爆炸品，即氦、硫酸鉀、硝酸鹽及硫。

案件編號：HCCC199/2025HCCC199/2025