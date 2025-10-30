九十二籤醫院口岸爆炸案．一片看清｜放炸彈迫封關　首腦判囚18年

2020年初，香港七天內接連發生爆炸事件，先是明愛醫院的急症室男廁，之後是羅湖站的月台，兩次事件均未造成傷亡，事後亦有一個名為「九十二籤」的Telegram群組承認責任，聲稱想迫令政府封關。警方後來懷疑數名疑與兩次事件有關的人，計劃在同年3月8日，於將軍澳周梓樂悼念會上，再引爆威力達20公斤的炸彈，最後在計劃前夕大舉拘多人，最終檢控其中8名男女。

案中其中7名被告被控《反恐條例》的罪名檢控，由於案件牽涉的人、物及電子訊息等眾多，審訊歷時約160天，陪審團亦退庭商議3日判，於今年9月4日裁定所有被告的《反恐》罪不成立，但3人的串謀導致爆炸的交替性控罪成，並在2025年10月27日判刑，法官陳仲衡斥被告的行為是向社會宣戰，判被指首腦的被告何卓為判入獄18年，另兩名被告則入獄16年8月。

三名被告判刑後，神情輕鬆，不時面露笑容，但有在場女親友聞判痛哭。而早前脫罪的三名被告吳子樂、何培欣和周皓文，亦有到庭旁聽。

這案是警方繼「屠龍小隊」案後，第二次引用《反恐條例》作出檢控，惟兩案中除了「屠」案認罪的兩名被告外，無人經審訊被裁定罪成。警方早前稱，以後會積極改用《國安法》及《維護國家安全法》的條例作出檢控，又重申「九十二籤」是一個本地暴力組織。



案件原有8名被告，其中5人脫罪

這宗涉及多人的涉嫌放炸彈案，案中5男3女被告，原本互不相識，2019年才漸走在一起，當中有兩對是情侶，全部人大都以別號相稱，在數個Telegram群組互相聯絡，各人被捕大都稱不知同夥真名。

警方租用隔壁單位方便追踪

控方案情指，自明愛醫院及羅湖站分別於2020年1月28日及2月2日發生爆炸事件後後，警方根據情報，鎖定數名經常出入大角咀宏創方503室及1008室的人士，認為他們與事件有關，刑事情報科的探員更自同年3月起，租用隔壁502室的單位以便監視，並發現部份相關人等曾到將軍澳疑「踩線」，懷疑他們準備在3月8日，科大生周梓樂悼念會上，於一個假石碑內放置20公斤，具殺傷力的炸彈。

警方又發現，相關人等同月6日曾到深水埗嘉頓山聚會，疑討論細節，有人亦購備面具、假鬚、假髮等易容物品，準備事發後易容離開。隨著多名涉案人在同月7日晚被捕，原定8日的計劃，最終未有發生。

警方為方便追查，在宏創方租用涉案單位的隔壁進行監察。 (油尖旺區議會文件)

8名被告相互及與案件的關係

控方直指本案首5名被告，即：何卓為(下稱：何)，李嘉濱(下稱：李)，吳子樂(下稱：吳)，張家俊(下稱：張)，及楊怡斯(女，下稱：楊)，為案中主謀，指他們都涉及明愛醫院及/或羅湖站的兩宗涉實體爆炸的事件。

兩名女友被告同是涉案群組成員

另外，兩名女被告：張琸淇及何培欣，分別是兩名男被告女朋友，其中張琸淇是吳子樂的女朋友，他倆一同在503室被捕，另何培欣是何卓為的女友，當時他倆才剛拍拖不足星期。這兩名女被告均是涉案TG群組「烘焙同好會0.3」的成員。

第八被告只涉企圖製炸彈

第八被告周皓文，未被控與3件爆炸事件相關罪名，但控方指周曾在群組討論疑似與製炸彈相關的訊息，又在他家找到聚氨酯樹脂、氧化鐵粉及糖霜等，亦有3D打印機等工具，檢控他企圖製炸彈罪。

案件涉及的3件事件

*吳子樂經審訊後被裁定罪名不成立。

吳子樂及楊怡斯經審訊後被裁定罪名不成立。

被指涉事的7人，經審訊後只有何卓為、李嘉濱及張家俊罪成，其餘4人罪名不成立。

招認口供及環境證據顯示的各人關係

部份被告被捕後曾作出招認，雖然他們在審訊期間都曾就口供作出爭議，但當中亦透露了他們之間的關係，及3件事件的一些細節。

何卓為指李及吳才是主謀

被指是案中主腦的首被告何卓為，3月7日晚在青衣站被捕。他承認自2019年4月，便租用了涉案於503室的單位。他在社運期間認識「山雞」(即第二被告李嘉濱)，他指李後來稱要地方，故分租其503室單位給李。何又指李與「夠朣改名」(第三被告吳子樂)是朋友。他懷疑李及吳在503室製炸彈，因有見他們「溝粉」，及混合化學品，又稱聽過李稱要護士罷工等話，故認為李與明愛醫院的事有關，他又認為吳與羅湖站的事有關。何又稱李及吳兩人是主謀，但不知二人真名，但覺李參與度較高。何又否認是「九十二籤」群組的負責人。

至於第四被告張家俊，及第五被告楊怡斯，何稱兩人皆是其朋友，兩人亦曾到其單位找他飲酒，何又稱不知楊的全名。

首被告何卓為自辯時否認與控方所指的兩宗爆炸案有關。(網上圖片)

李嘉濱稱遭何威脅才參與計劃

李嘉濱被捕後，卻指何卓為才是主謀。李曾在抗爭期間有見過何，但不知其真名。約於2020年1月，何建議在明愛醫院放炸彈，以迫政府封關，李稱他不想參與，但何威脅會傷害其家人，李擔心家人會被殺，惟有配合。

指何稱要放煙霧彈

李指何只吩咐要放煙霧彈，李便看Youtube找片學製能產生大煙，但不會造成嚴重破壞的爆炸品，並在淘寶購買相關材料，包括一噸硝酸鉀，亦有購買電磁爐及煲等用具，費用大都由何支付，部份材料存放在宏創方1008室。後來群組一名叫「喂」的人加入幫忙，他不知對方姓名。警方叫他從閉路電視片認人時，才知「喂」就是第三被告吳子樂。

李認到明愛醫院放下爆炸裝置

李認曾與另一男到明愛醫院放煙霧彈，他們離開後，便到梨木樹燒烤場燒毀衣物和鞋，看新聞才知明愛醫院公廁發生爆炸。

3月8日擬放煙霧彈

李又透露群組內的人籌到5000美元捐款，並把錢轉成加密幣，以支付租金及買材料。李稱對羅湖站爆炸的事不知情，又稱原定3月8日放置的只是煙霧彈。

第三被告吳子樂被判罪名不成立後離開法院。(廖雁雄攝)

第三被告吳子樂

第三被告吳子樂與其女朋友張琸淇(第六被告)同晚在503室被捕。吳被捕後稱，他在事發前4至5個月，於中大教授自衛術時認識何，後來何帶他到503室，從而認識李，及第四被告張家俊(下稱：張)和「阿蕉」。張聲稱懂得製作訊號接收器，打算製爆炸品，又提過想炸毀警車，叫吳研究逃走路線。吳不知眾人真名，後來從女網紅「搣時潘」的帖文得知何真名是何卓為。

技術不足毀警車改放醫院

後來他們轉到一個名為「烘培同好會」的群組討論，吳曾與李研究製煙霧彈，因他們從無想過要傷害任何人。後來他們發現技術不足炸毀警車，便將目標改為醫院，想迫醫護罷工，之後便發生了明愛醫院的事件。

吳稱只負責運送工作

吳稱在明愛醫院和羅湖站事件中，他都只是負責運送工作，如負責過到原材料，及曾把半製成的爆炸品送到深水埗楓樹街的公廁，之後會有人取走，他不知最後由誰引爆。他又指其女友張琸淇只是在單位陪他，對爆炸的事並不知情。吳又指何曾稱吳加入了便無法返轉頭，否則會對他不利，但無說明是何種不利。

第四被告張家俊被捕時左膝骨折

任程式工程師的第四被告張家俊，同晚在屯門家中被捕，警方在張的電腦內找到疑似爆炸裝置的設計圖，及疑用來引爆裝置的程式。但張警誡下卻稱與「整蛋糕」無關，但曾聽何說要試炸藥做「大鑊嘢」。張被捕當天左腳膝蓋骨骨折，他稱遭警打傷造成，警方卻指張上廁所時自己跣倒受傷。控方又指，張疑在涉案群組討論製造20公斤炸彈的威力，另指一個疑是張的帳號「Alpha Force」，亦曾與李等人討論涉案事件。

張卻否認他是「Alpha Force」，又指其電腦不只得他一人使用，他指該引爆程式是用Python語言編寫，但他並不懂用這語言編寫程式。

第五被告楊怡斯。(鄭子峰攝)

第五被告楊怡斯被指曾參與羅湖站事件

女被告楊怡斯並沒有與警作會面錄影，但警方認為她在羅湖事件中，負責把爆炸裝置放置於羅湖站的港鐵車廂內，並在楊家搜出的八達通，發現當日曾到過羅湖站，同時亦認為楊是涉案群組內一名叫「叉雞飯」的帳戶，負責監視的警員，更指楊曾為第三次事件準備易容用品。

楊卻質疑警方搜出的八達通並非個人登記，不能證明必然是楊使用，楊的手機及電腦並無與群組的相關記錄，未能證明楊就是「叉雞飯」，監視警員的口供亦不一定準確，有機會是認錄人。

第六被告張琸淇負責管理眾籌資金。(陳曉欣攝)

第六被告張琸淇稱只是陪男友

第六被告張琸淇，與其男友吳子樂同晚在503室被捕。她約在2019年10月開始與吳拍拖，曾陪吳上過宏創方503及1008室，但不知道單位內的物品是甚麼。她從吳口中聽聞何、李及張家俊策劃明愛醫院的爆炸事件，何負責把風，張家俊寫程式，李負責放炸彈，吳寫「九十二籤」的聲明。她在2020年2月尾至3月初左右，被人加入了「烘焙同好會0.3」群組，她留在群組只想知吳是否安全，很少參與討論。

辯方爭議張琸淇或對事件知情，並不代表她參與，她從未試過獨自留在涉案單位，亦從未在任何事件稱會提供協助。

第七被告何培欣安撫男友並非關心事件

何培欣是首被告何卓為的女朋友，警方監視時見過他們一同出入及購買硫磺等物品，何培欣亦是涉案群組「烘焙同好會0.3」的成員，控方指何卓為曾在群組指何培欣會做「哨」，何培欣亦曾在群組稱選擇做文宣。

辯方指何培欣案發時是大學生，首兩事件時她都在家做功課。她在2020年1月才開始與何卓為交往，2月下旬兩人才確認男女朋友關係，接近3月時，兩人的對話已減少，她當時受男友情緒勒索，何卓為主動向她提及事件時，並有提過計劃不順利，女方的回應是安慰多於關心爆炸事件。雖然警方在何培欣家中搜出16萬現金，但不足證明她負責與金主聯絡。

第八被告周皓文。(陳曉欣攝)

第八被告周皓文家中物品可作合法用途

周同晚在九龍灣住所被捕，周警誡下曾稱：「我喺TG度有睇過整炸彈啲資訊，但我無整過同放過炸彈。」控方指周曾在2月1日，即羅湖站事件前夕，曾到過兩個涉案單位。另外，周是一個名為「BBQ關注組」的群組管理員，指周在2月27日曾提及要選址試大量或會引起山火的東西。

辯方卻指控方證據未足證周意圖製炸彈，周上宏創方只是往買「豬咀」，而周家檢獲的化學品及3D打印機，亦可有合法用途，不一定用來製炸彈。

第二部 何卓為自辯稱為「溝女」認威

首被告何卓為曾出自辯，並稱當時想扮勇武識女仔。(網上圖片)

社運期間與眾被告結緣

首被告何卓維曾出庭自辯，並透露他與多名被告，都是在2019年的社運中認識。何稱他2019年在太子站示威被捕，便問在旁的人有沒有律師介紹，該人正是第二被告李嘉濱；至於第三被告吳子樂，則是在中大的武術班認識，而第四被告張家俊，則是一名網友。

自稱理大圍城時曾爬入雨水渠

何又透露他曾任地產經紀，後來經營釣具生意及帶釣魚團工作，他租用的503室，在社運期間曾供示威者休息，他亦曾把單位鎖匙給予其他事威者。何又稱他有潛水牌，理大被圍堵後，他曾爬過入雨水渠，亦相信有人曾成功從這通道離開。

向女示威者稱龍隊也找過他

庭上透露何曾結婚，並有一女，但何透露他在社運期間，亦有女與女示威者聯絡。何更稱，因勇武派受異性歡迎，他與女示威聊天時，會裝成了解很多，例如就「屠龍小隊」在約2091年11月被捕後，他曾向一名女示威者稱「龍隊」的人曾「搭上搭」找過他，想他聯絡船家，但他並沒有作過相關安排。

何卓為指「搣時潘」疑他取走示威裝備販賣，但其實是一場誤會。

與「搣時潘」結怨被起底

何又稱因分配裝備問題，遭女網紅「搣時潘」潘書韻誤會，潘更在網上把他「起底」，他因而受網上欺凌，有人更稱要殺他，故有段期間，他要躲在單位。生計亦受影響，故要分租503室以賺取收入，他自辯時又澄清，分租他單位的是一名叫「Rachel」的女示威者，並非次被告李嘉濱。

留意群組訊息裝成前線示威者

何又說他遭「起底」後，覺有女示威者開始冷待他，他懷疑與被「起底」的事有關，自覺曾經付出的都被人遺忘，他泣稱當時「諗歪咗」，加入了多個TG群組，開始留意各方訊息，他與女示威者聊天時，會裝成他是前線示威者有份參與，藉「認威」搏取好感。

與何培欣同遊泰國才成情侶

何又稱他約在2019年9月已認識第七被告何培欣，女方比他少15年，他印象中那時的何培欣是個「和理非」。他約2020年1月才開始較多與何培欣聯絡。他與何培欣談及過明愛醫院爆炸的事，但何稱都是「吹水」，裝成是前線示威者。兩人同年2月下旬同遊泰國後才成情侶，但不足兩星期便被捕。

指群組訊息或非他所發

何又稱，其實早在被捕前，他已想脫離示威圈，並想與503室割蓆，故曾叫其中學朋友「阿蛋」，用其手機登入何慣用TG帳號「五飛」留言，後來他更叫「阿蛋」把其帳號改成「William Wallance」，故群組內的留言，有可能是「阿蛋」所發。何又稱是「阿蛋」叫他到嘉頓山露個面，他才與何培欣一起出席，他當時更是帶著醉意，沒留心大家在說甚麼，只記得吳談及投資的事。

後來「阿蛋」告知他疑3月8日會有事發生，叫他避一避，他便訂了青衣的酒店房，並在往酒店途中被捕。

聲稱被捕後曾遭警員踩下體

何又稱，他遭警方毆打及踩下體，他受不了痛楚，才交出手機密碼，又指警員向他稱李及吳已把他供出，故叫他也指控二人，又指警察曾稱若他合作可保釋，他才答應作會面錄影。

惟控方指何描述的傷勢，與醫療報告不同，質疑踩下體的事並無發生，又指部份涉案訊息是從何的手機所發，並非如何所言由「阿蛋」所發。

第三部 爆炸品的爭議

警方在大角咀宏創方的兩個單位內，發現大量化學物品，及如煲、鑊等疑用以製炸藥工具。(資料圖片)

警方在大角咀宏創方的兩個單位內，發現大量化學物品，及一些疑用以製炸藥的工具。(資料圖片)

警方在大角咀宏創方的兩個單位內，發現大量化學物品，疑用來製造炸藥。(警方提供圖片)

控辯雙方除了就拘捕過程、招認口供，及環境證據等有爭議外，亦有就案中所涉的爆炸品持不同意見。

兩單位內均有大量製原材料

警方行動時在兩涉案單位發現大批可疑物品，其中在503室發現有 TATP 炸藥，另有35.2 公斤的爆炸品原材料，包括：硝酸鉀、鎂、硫磺、鋁粉，亦有試爆時用的保護裝備，及調製爆炸品的電磁爐，及可用作炸彈遙控的電路板裝置等；而1008 室，則有 1090.75 公斤的硝酸鉀，57.5 公斤的硝酸銨與鋁粉混合物，控方認為屬高性能炸藥。

警方專家指材料足製70公斤炸藥

警方爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超高級警司供稱，在 1008 室搜出的硝酸銨，混合不多於 20% 的鋁粉攪拌，可以製造出總重量約 70 公斤的 AN/AL（Ammonium nitrate / Aluminium）炸藥，若透過電路系統燃點電子點火器，可引爆硝酸銨。當時單位內亦有101.61公斤鋁粉，和92.42公斤鎂粉，若混合在硝酸銨，可提高其破壞力。李指「AN/AL」是一種恐怖組織常用的爆炸品，而單位內發現的「TATP」，亦是高性能炸藥，其爆炸力強大。

此外，部份被告的手機內，亦發現有疑似試爆事件，他們在策劃第三次事件時，曾在群組中提及單位內曾出現大煙，大廈保安亦問他們發生何事，控方相信，部份被告當時在503室內作試爆測試。

明愛醫院急症室的爆炸裝置是火箭糖。(資料圖片)

證據顯示，在羅湖站的爆炸裝置是閃粉。(資料圖片)

辯方指被告只在製火箭糖及閃粉

辯方卻指，警方在兩個單位均沒有找到銨油炸藥，或 AN/AL 的製成品，只有閃粉炸藥。專家亦證在明愛醫院爆炸的只是一種名為「火箭糖」的炸藥，羅湖站的爆炸事件，則是名為「閃粉」的炸藥，兩者只屬低性能炸藥。事實上該兩次實體事件中，除了造成輕微破壞及有大煙霧外，並無造成嚴重的破壞。

強力爆炸品不可能在廁所試爆

此外，群組訊息顯示，眾人談及擬於3月8日放置的爆炸品，亦只曾提過「閃粉」，從沒有人談及過AN/AL 或銨油炸藥等強力炸藥。警方專家亦同意，如「AN/AL」等強力爆藥，並不能在家居廁所內試爆，因為其威力能炸毀整間屋。

陪審團裁決

陪審團經3日半的商議，最終只裁定3名被告：何卓為、李嘉濱，及張家俊一項交替性控罪，即串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪成立，控方引用《反恐條例》中的串謀對訂明標的之爆炸，則涉案7名被告全部一致罪名不成立，其他被告所涉的罪名，亦同樣罪名不成立。

警司張伯傑稱，警方在相關行動中，搜出4個土製炸彈，及兩噸原材料，並稱因警方的及時行動，阻止了一場必然嚴重的慘劇。(警方提供照片)

警方稱行動時曾檢獲4個土製炸彈

警方國家安全處警司張伯傑在裁決後稱，警方在本案的拘捕行動中，曾在多個地點，搜獲4個土製炸彈，和超過兩噸的炸藥原材料，當中涉及高性能炸藥TATP。張又稱，涉案組織「九十二籤」是本地暴力組織，指他們原定想把襲擊升級，準備在有逾500人出席於將軍澳的公眾活動上，引爆一個20公斤的炸彈，意圖傷害在場人士。警方及時採取行動，拘捕多人，阻止了一場必然會導致嚴重傷亡的慘劇。

將來會積極引用國安法及23條

對於兩次引用《反恐條例》，除了數名認罪被告，均從未有被告經審訊被裁罪成。張警司稱，警方日後會積極引用《國安法》和《維護國家安全條例》執法和檢控，同時亦稱，會與律政司討論本案的裁決。

法官陳仲衡斥被告的行為是向社會宣戰。(資料圖片)

再三犯案是食髓知味變本加厲

法官陳仲衡至2025年10月27日判刑，他指三名被告長時間犯案，除了明愛和羅湖事件，他們之後更計劃在將軍澳放置20公斤土製炸彈。法官指，他們一而再、再而三犯案，是食髓知味和變本加厲。

將軍澳炸彈針對警員的計劃

法官續指，他們打算在將軍澳放置的炸彈，是用作殺人之用，其計劃是要造成人命傷亡，並且主要針對警員。惟法官指，計劃製造的炸彈殺傷力極大，若發生爆炸，無論是在場的警員和市民將無一幸免，法官指被告的行為是罔顧他人的安全，視人命如草芥。除了該三次事件，警方亦在503和1008室檢獲大量製造爆炸品的原材料，包括TATP。

法官指，三名被告的行為是向社會宣戰，對警員和公眾的生命安全構成威脅，法庭不能讓執法人員和市民面對風險，最終判何卓為入獄18年，另兩被告李嘉濱及張家俊，則各入獄16年8個月。

脫罪的第五被告楊怡斯，獲准取回其Chanel手袋及一雙白鞋。(陳曉欣攝)

兩被告自招嫌疑被拒訟費

此外，脫罪被告何培欣和周皓文均有訟費申請，惟法官考慮兩人在Telegram和他人對話、到涉案宏創方單位的次數等，認為兩人在案中的行為明顯是自招嫌疑。而何培欣於警方調查時，保持緘默，在審訊時辯方指何卓為對何培欣情緒勒索。法官指，控方作出檢控時，不能按辯方案情的角度，考慮兩人的TG通訊，令控方認為其掌握的證據較實際強。因此，法官駁回兩人的訟費申請。

楊怡斯可取回Chanel手袋及白鞋

此外，控方早前申請充公或鎖毀涉案證物，包括脫罪被告楊怡斯的一個Chanel手袋及一雙白鞋。法官則認為，即使涉案閉路電視的女子相對可能是楊，在羅湖事件和眾人到嘉頓山開會，均穿著該對鞋和攜帶該袋，但法官認為該些物品非和任何罪行有關，或犯案時使用該些物品，因此不同意把它們充公。而案中檢獲的現金，法官則下令充公。

案件編號：HCCC 186/2022