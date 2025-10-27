連環爆炸案3男罪成　囚16年8月至18年　官斥行為是向社會宣戰

3名男子被指與2020年初的連環爆炸事件相關，包括明愛醫院急症室男廁、羅湖站月台的爆炸事件，並涉嫌策劃在將軍澳周梓樂悼念會上放置20公斤爆彈。3人早前經審訊被裁定串謀導致爆炸罪成，案件今(27日)在高等法院判刑，法官陳仲衡斥被告的行為是向社會宣戰，判被指是案件首腦的首被告何卓為入獄18年，其餘兩被告李嘉濱及張家俊判囚16年8個月，又因何卓為違反緩刑令，需執行早前判處的6天監禁，刑期和本案分期執行。有女親友聞判後痛哭。



3名被定罪被告：何卓為，41歲，無業；李嘉濱，30歲，裝修工，及張家俊，34歲，程式工程師，3人原本被控《反恐條例》下的串謀製造爆炸品罪，但陪審團只裁定他們刑責較輕，屬交替性控罪的：串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪成，指他們在2019年11月至2020年3月，與在港數宗爆炸事件有關。

首被告何卓為被指是事件幕後主腦，被判囚18年。(資料圖片)

案件涉及的3件事件

案件主要涉及3件事件(詳看下列3圖)，發生於2020年1月27日至2020年3月初，其中首兩事件有實體爆炸發生，之後有一個名為「九十二籤」的Telegram群組承認責任，聲明並有提及想迫政府封關等。，最後一件事件則仍在籌劃階段，在事發前一天，警員大舉拘捕多人，最後並無爆炸事件發生。

*吳子樂經審訊後被裁定罪名不成立。

*吳子樂及楊怡斯經審訊後被裁定罪名不成立。

*7名涉案被告中，只有何卓為、李嘉濱及張家俊罪名成立，其餘4人罪名不成立。

3被定罪被告在案的角色

3名被定罪的被告，何卓為被指是幕後主腦，案情指他在大角咀宏創方租下503室單位，並與其他人士在該單位製造爆炸品，次被告李嘉濱則在同大廈租用樓上的1008室，他被指負責訂購製造爆炸品的原材料，何與李均被指有份在該單位內製造爆炸品，而被告張家俊則負責製造引爆器，及編寫遙距引爆程式等。

被告的招認與辯解

眾被告被捕後曾作出不同招認，部份指是何卓為策劃，其中李曾稱遭何威脅會傷害其家人，唯有就範，並曾看Youtube片學製只會冒煙，但殺傷力弱的煙霧彈；何反指李是主謀，並用其在503室的單位製爆彈；張家俊則被發現其電腦內，有爆炸裝置的圖則，及疑引遙距爆炸程式；張卻辯稱該電腦非只有他使用，又稱一會寫遙距引爆的程式，他雖認識何卓為，並曾上其503室單位，但他對爆炸事件不知情，更指他被捕時左腿骨折是遭警員打傷造成。

涉案爆炸品的爭議

警方在大角咀宏創方的兩個單位內，發現大量化學物品，疑用來製造炸藥。(警方提供圖片)

控方指可製70公斤高性能炸藥

控辯雙方亦有就涉案的爆炸品有爭議，控方指警方在兩個涉案單位內，發現大量化學品及疑為製炸彈的原材料，包括以噸計的銷酸鉀，亦有高性能炸藥TATP，認為單位內的化學品，足製70公斤殺傷力強的炸彈，質疑被告們原本準備在第三件事件中，原預備製一枚重達20公斤的炸彈。

辯方稱只在製煙霧彈

辯方卻爭議，兩次有實體爆炸事件發生，均只是俗稱「火箭糖」及「閃粉」的爆炸品，並認為這些只是殺傷力不強的「煙霧彈」。此外，與案相關的群組，群組內的人在談論第三次事件時，亦只是提過製「閃粉」，認為控方指他們製大殺傷力武器屬揣測。

同案另5名被告罪名不成立

案件原有8名被告，餘下5名被告，包括：吳子樂（32歲，金融從業員）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲，浸大四年級生）及周皓文（28歲，測量員），全部經審訊後被裁定罪名不成立，早前已獲釋放。

第三被告吳子樂被裁定罪名不成立後，曾向律師鋻起姆指。(廖雁雄攝)

第六被告張琸淇案發時是吳子樂的女朋友，她稱當時只是陪男友出入。(陳曉欣攝)

吳子樂曾被指協助搬運材料

這5名被告中：吳子樂（32歲，金融從業員）被指曾協助搬運材料，及在第二次事件中，曾協助運送爆炸裝置到深水埗一公廁，亦有證據指他疑曾與李研究及協助李製炸彈。

兩名女友被告均稱陪男友出入

女被告張琸淇（29歲，入境處登記主任）是吳的女友，她與吳同於2020年3月7日晚，在涉案的503室被捕，她被捕後雖稱曾從吳口中聽過相關計劃，但稱她該段期內只是陪吳出入。

另一女被告何培欣（26歲，浸大四年級生），她當時是首被告何卓為的女朋友，但當時兩只拍拖約兩星期，她亦稱只是陪男友出入。

女被告楊怡斯被指曾涉運送爆炸裝置到羅湖，她被裁定罪名不成立。(陳曉欣攝)

第八被告周皓文只涉企圖製炸彈，被裁定罪名不成立。(陳曉欣攝)

另一女被告楊怡斯（33歲，文員），被指在第二次事件中，有份把裝置運送到羅湖，亦曾在第三次事件中協助買易容物品等。

最後一名被告周皓文（28歲，測量員），未有證據顯示他與3件事件有關，但警方在他家發現疑能製炸彈的物品。 這5人均在審訊後被裁定全部罪名不成立。

案件編號：HCCC 186/2022