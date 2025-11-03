技術員涉家藏20公斤化學品　控方引《國安法》檢控　3官求提前審

警方於2022年5月，在黃大仙東頭邨拘捕電腦技術員，並在其住所內檢獲 20 公斤化學物品。他被控以《國安法》下的「串謀恐怖活動」等罪，案件今(3日)在高等法院進行案件管理聆訊。法官庭上指，案件原定於明年11月開審，但因應《國安法》規定法庭需盡快處理案件，望可以提早開審，預計審訊不多於40天。案件將進行另一次管理聆訊，日期待定。



被告張黎明，34歲，電腦技術員。本案由國安法指定法官：陳慶偉、李素蘭及胡雅文一同審理。

被告張黎明的案件在高等法院進行案件管理聆訊。(黃浩謙攝)

辯方大律師馬維騉稱上周五才接手本案，同日收到大量文件，他未有機會向被告索取指示，望案件押後至明年1月進行第二次管理聆訊。

官稱不會因被告換律師而押後審期

法官陳慶偉指，馬是第三位代表被告的大律師，《國安法》規定法庭需盡快處理案件，法庭不會因為被告更換法律代表而押後審期。陳官又指，案件原定於明年11月開審，現希望可提早開審。

需3官審訊佔用較多司法資源

陳官又指，《國安法》的案件要由3名法官審理，佔用較多司法資源，他和另外兩名法官已擱置其他案件。辯方指，明年6月底至9月中有空檔，又指控方認為審訊需時50天，辯方認為40天已足夠，陳官同意審訊應不多於40天。

被告被控串謀恐怖活動

被告被控「串謀恐怖活動」罪，指他於 2020年7月1日至2022年5月23 日，在香港與其他人串謀，為脅逼中央人民政府或香港政府，或威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即：1. 針對人的嚴重暴力；2. 爆炸或縱火；3. 破壞交通工具或交通設施；及/或4. 以其他方法嚴重危害公眾健康或者安全

交替性控罪涉串謀導致爆炸

他亦被另一項交替控罪「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」，指他於2019年8月27日至2022年5月23日，在香港，與其他人串謀藉爆炸品導致爆炸，而該等爆炸的性質相當可能會危害生命和對財產造成嚴重損害。

涉管有20種爆炸品

此外，被告亦被控「企圖製造爆炸品」，指他於2022年5月23日，在黃大仙東頭（二）邨貴東樓某室企圖製造爆炸品，即「苦味酸」。餘下兩罪則為「管有爆炸品」，指他於2022年5月23日，在黃大仙東頭（二）邨貴東樓某室，明知而管有、保管或控制爆炸品，即硝酸鉀、氯化鉀、丙酮、過氧化氫、六亞甲基四胺、尿素、檸檬酸、木炭等逾20種爆炸品；在新蒲崗太子東 706 號太子工業大廈 16 樓「盛實迷你倉」，明知而管有、保管或控制爆炸品，即氦、硫酸鉀、硝酸鹽及硫。

案件編號：HCCC199/2025