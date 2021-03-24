印度航空AI1310同日5確診須停飛　港累計116宗變種病毒株個案

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-24 17:32

本港新型冠狀病毒疫情持續，衞生防護中心公布今日（24日）新增10宗確診個案，包括6宗為輸入個案。當中5人由印度乘搭印度航空AI1310於3月22日抵港，而3人驗出變種N501Y病毒株。目前本港累計有116宗N501Y病毒株，其中44宗為英國變種病毒株。 另外，由於5宗確診個案是乘搭印度航空AI1310抵港，衞生防護中心指該航班會被禁止抵港。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，本港新增10宗確診個案，包括6宗為輸入個案。其中5宗由印度到港，均是乘搭AI1310於3月22日到港。3人驗出變種N501Y病毒株。另外一宗輸入個案來自巴基斯坦，乘搭EK384於3月17日抵港，是於檢疫時找出。

連同今日新增的3宗N501Y病毒株，本港累計116宗N501Y病毒株個案，其中44宗為英國變種病毒株、9宗為南非變種病毒株、5宗巴西南非變種病毒株；而49宗未分類，另有9宗仍未分到類，原因包括樣本不足。

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另外，被問到AI1310是否須停飛，張竹君回應指該航班有同日出現5宗確診個案，故已被禁止抵港。她補充，由於5人是在昨日（23日）確診，故該航班應由昨日晚上已被要求停飛本港，惟她指詳細日子「無記低」。

翻查資料，印度航空早前已多次遭本港禁飛，首次在去年8月被停飛的航班是AI314，有13名同機乘客確診；至去年9月再有6名同機乘客坐AI310抵港後確診，印航再遭停飛兩周。

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