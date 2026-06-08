北都｜房委會委員倡公營房屋「住大啲」　何永賢：須確保供應量

政府大力發展北部都會區，預計可以提供超過50萬個公私營房屋單位。房委會今日（8日）召開周年特別公開會議，多名委員建議房委會在北都公營房屋試行增加人均居住面積，增至8.4至10平方米。有委員則建議政府加快推動舊屋邨重建，建議利用北都土地興建重置屋邨，容納受影響居民。房屋局局長何永賢表示，房屋供應量必須要保持，「當量比到信心市民大眾，可以慢慢向質提升」。



房委會今日（8日）召開周年特別公開會議。（林遠航攝）

北部都會區公屋規劃

葉傲冬倡人均居住面積調高20%至8.4平方米

房委會委員、立法會議員葉傲冬表示，港人居住環境小的問題已根深蒂固，是香港社會多年的難題，原因是全港740萬人口集中居於佔全港7%的已開發土地。他認為隨著北都將成為未來房屋供應主力，政府應以此作改善市民住屋環境的契機，建議當局在北都試行增加公營房屋的人均居住面積，將現時最低標準由7平方米增加20%到8.4平方米，同時調整大單位的比例，將3至4人及4及5人單位比例由現時不足五成增至超過五成。

居住面積如何影響生育率與精神健康？

陸頌雄批現行7平方米標準「不進反退」

委員陸頌雄則表示，早年四人家庭公屋最可以編配到40多至50多平方米的單位，即使近年輪候公屋時間有所下降，編配單位的最低人均面積亦維持在7平方米，有「不進反退」之感。他引述多項大學研究指，居住面積越高，居民患精神病風險、心理困擾程度都有所下降，同時居住面積、樓價比起經濟壓力更制約生育率。他建議政府在北都增加公營房屋的人均編配面積至10平方米，又回應葉傲冬，指近年單位人均面積甚少低於8平方米水平，認為其建議未能推動房委會改善居民住屋環境。

房屋局局長何永賢回應二人則表示，現時政府目標在2031至2032年度將數字提高10%，又強調「平衡拿捏係重要」，「（供應）量必須要保持，當量比到信心市民大眾，可以慢慢向質提升」。

房屋局局長何永賢表示，房屋供應量必須要保持，「當量比到信心市民大眾，可以慢慢向質提升」。（林遠航攝）

加快舊屋邨重建新方案

利用北都土地進行跨區安置是否可行？

委員梁文廣則關注加快重建舊屋邨，稱留意到現時政府傾向在屋邨附近尋找遷置資源，但認為會導致「螞蟻搬家」的多期重建方式，拉長重建時間。他建議政府利用北都作跨區安置，同時加強北都遷置屋邨吸引力，例如增加人均編配面積、改善配套等。

何永賢則表示，減少重建期數的確可以加快重建時間，或需要跨區重置，不過亦要取得平衡，需視乎居民的接受程度，當局會按個別項目與委員商討。