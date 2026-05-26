北都擬建劍擊館設1000觀眾席　議員質疑座位太少：僅夠辦學界比賽

政府計劃斥資約100億元，在北都的古洞北興建辦公大樓及聯用大樓，當中包括一個多用途主場館，可用作劍擊訓練及比賽。立法會發展事務委員會今日（5月26日）舉行會議，討論有關事宜。多名議員質疑文件過於簡單，直言「唔收貨」。有議員質疑項目造價過高，形容是「五星級同豪華版嘅政府大樓」。發展局表示，將在項目提交工務小組前作詳細交代。



對於政府計劃於劍擊主場館內設約1,000個觀眾席座位，以辦國際級比賽。有議員認為，座位數量不足，直言「1000個座位做學界比賽就可以嘅」。



政府擬建的聯用大樓樓高八層，提供多項康體、醫療，教育及福利設施，包括政府辦公室、分區圖書館、家庭醫學診所、體育館等。至於辦公大樓就有35層。假如工務小組批出撥款，兩座大樓預計在四年半內建成。

霍啟剛支持建館方向 惟質疑1,000個座位僅夠學界比賽

港協暨奧委會副會長、體演文出界議員霍啟剛指，作為業界支持興建劍擊館的方向。不過他表示，曾接獲劍擊總會反映對劍擊館有憂慮，當局目前仍未就劍擊館設計、規模等，仍成出任何結論。

立法會議員霍啟剛。（夏家朗攝/資料圖片）

對於政府指，計劃就主要體育及醫療設施包括劍擊主場館設約1,000個觀眾席座位，以舉辦不同級別的本地及國際級劍擊比賽。霍啟剛坦言「1000個座位做學界比賽就可以嘅，但如果你真係要做國際比賽，就恐怕要現實啲」，估計國際組織來港後，看見只有1000個座位，未必會將比賽設在香港。

康文署：希望可涵蓋更多比賽設備

發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲表示，項目正在評標，故現階段未能交代項目設計、佈局等事宜，相信在提交工務小組時可以有更多資料。她又承諾會未來會與康文署及劍總討論。

康樂及文化事務署助理署長（康樂事務）王文煌表示，署方曾就劍擊館建設事宜諮詢劍總，在規劃設備上有涵蓋劍總意見，將來深化設計時，希望可涵蓋更多比賽設備，又承諾未來會與總會多溝通。

立法會議員鄭泳舜。（梁鵬威攝/資料圖片）

多名議員批文件資料缺乏 發展局：評標後會交代更多

體院副主席、民建聯議員鄭泳舜表示，他關注劍擊館長遠的定位，以及周邊配套等，然而文件資料缺乏，只有七行字交代劍擊館想法。他直言感到失望，「呢個階段唔收貨」。

地產及建造界議員黃浩明同樣批評文件資料不足，「啲資料真係好簡單」，例如總建築面積大小，各項目佔比大小亦未有交代。他稱，個人雖然支持項目，但認為當局有必要在提交工務小組討論前，交代更多資料，才可以放手批出項目。

立法會議員黃浩明。（資料圖片）

何珮玲表示，上述項目建造佈局視乎承建商的設計，當局現正評標，需要待完成評標後才可交代進一步設計。她同意議員的要求合理，重申當項目提交工務小組討論時已完成評標工作，屆時會交代更多，包括劍擊館定位

林振昇質疑造價過高 ：係咪真要100億先起得到

選委界議員林振昇提到，雖然政府文件中形容大樓建設「實而不華」，但相關建設費用需要近「100億元」，質疑是「五星級同豪華版嘅政府大樓」。

立法會議員林振昇。（資料圖片）

林振昇又指，過去甚少政府大樓需要用近100億元，普遍費用介乎20至30億元左右，平均每一平方米價格約3萬元，然而是次價格貴接近一半。他續稱，明白新大樓與過去的政府大樓有所不同，但「係咪真係要貴咁多呢，要100億先起得到呢」。

何珮玲表示，造價方面會在工務小組作詳細分析交代，並會與相類型項目作比較，認為現階段未必需要太早下定論。

立法會議員姚銘。（資料圖片）

民建聯新界北議員姚銘則關注大樓提供的240個車位中，有多少能開放予公眾使用。何珮玲表示，大樓所處的位置交通方便，當局鼓勵市民使用公共交通，因此大樓所提供的240個車位是供政府部門日常公務使用，但政府亦正思考能否在夜晚或周末的時間，向公眾開放車位。

委員會支持將項目提交至工務小組作考慮。