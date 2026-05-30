北都大學城｜陳國基：冀進駐大學多與內地海外大學企業合作

政府將在北部都會區發展大學城。大學城籌劃及建設組組長，政務司司長陳國基指，北都大學城會向高科技發展，未來進駐的大學，可多與內地及海外知名大學或科研機構合作。他又稱，大學城不但注重創科，亦希望與一些企業和產業合作，相信可吸引更多企業落戶香港，增加投資及本地就業機會。



2026年5月19日，陳國基（左二）與代表團到訪斯圖加特大學，考察校園內的斯圖加特高性能算力中心。（政府新聞處圖片）

即使海外學生不留港 回國也能說好香港故事

陳國基今日（30日）出席電台節目時表示，未來北都大學城會向高科技發展，期望未來進駐的大學，可多與內地及海外知名大學或科研機構合作。他強調香港要成為國際教育樞紐，要與海外教育機構合作，吸引全世界人才來港，本港學生亦感受和交流不同文化，開拓國際視野，海外學生畢業後即使不留港發展，他們回國後亦可幫忙說好香港故事。

他又稱，發展大學城不但注重創科，亦希望與一些企業和產業合作，相信可吸引更多企業落戶香港，增加投資及本地就業機會。

北部都會區三批大學城土地最早將分別於2026年（洪水橋）、2028年（牛潭尾）及2030年（新界北新市鎮）供使用。

洪水橋片區快將招標 冀年底交予中標大學

大學城會有3幅片區，其中洪水橋的土地最快完成平整，陳國基指，政府很快會招標，冀年底起將土地交予中標的大學。他初步會見了多間大學，講述大學城的發展方向，對方都表示認同。

共享校園設施做法值得借鑑

另外，陳國基早前率團到內地、韓國及德國，考察當地大學城的營運模式。他認為，當中有部分做法可以借鑑，例如共享圖書館、運動場等校園設施。同時，學生畢業後可在大學城成立初創公司，由大學城提供租金較平的辦公室、天使資金及協助他們將成品商品化等。

他又指，韓國的大學城由於不希望當地學生流失，因而鼓勵他們在大學城就讀，但香港不同，有很多海內外學生來港，證明香港教育吸引力越來越大，相信將來有條件吸引更多優秀學生前來，加強人才庫。