今日新聞8分鐘｜貓店長疑被偷　飼主昐歸還｜退伍軍人被賣豬仔逃

休班警駕車葵涌失事重創 隔近半年被控危駕3罪 調任內勤禁配槍

葵涌大窩口於去年11月5日凌晨，有一輛自訂車牌的白色平治失控剷上路中分隔石壆，變「炮彈飛車」飛越對面行車線，撞向停泊路邊的一輛貨車，平治33歲姓梁男司機重創一度命危。

警方今日（2026年4月27日）表示，案件交由新界南總區交通部特別調查隊第一隊深入調查後，上周四（4月23日）拘捕該名33歲男子，他已被控一項「危險駕駛」罪、一項「沒有遵從交通燈的指示」罪及一項「所展示的配予該車輛的登記號碼不符合展示形式」罪，明日（28日）上午於沙田裁判法院提堂。

荃灣城巴剷行人路撞毀燈柱掃冧樹 城巴：即時暫停車長駕駛職務

荃灣發生涉及巴士的驚險交通意外。周一（27日）晚上約10時04分，一輛城巴沿青山公路—荃灣段行駛；途至與象鼻山路交界時，懷疑失控剷上行人路，繼而撞冧一支燈柱和樹木。途人見狀報警求助，事件中幸無人受傷。現場所見，城巴左邊車頭嚴重損毀凹陷；被撞的樹倒地，燈柱嚴重傾側。警方正調查意外原因。

長沙灣「貓店長」疑被偷走 飼主發帖昐歸還：保證不追究

再有「貓店長」懷疑被偷走事件發生。長沙灣永隆街一間雜貨店，據悉其飼養的黑色貓咪上周末突然失蹤，飼主翻查閉路電視，發現其貓咪於夜更收舖後，懷疑被兩人裝入袋偷走。飼主在網上發帖希望賊人能夠歸還貓咪，並指「我已報警，請歸還，我本人保證不追究」。警方回覆證實報案人曾就事件報案，但後來認為不用警方跟進，暫改列作備案處理。

廣西欽州遇10年最強降雨 百部私家車被淹 市民划船買餸

4月27日凌晨起，廣西南部欽州一帶遭遇10年來最強降雨，根據國家氣象觀測站數據，欽州24小時降雨量高達323.4毫米，相當於向市區傾倒了約58個西湖的水量。此外，極端降雨亦令全城癱瘓，城區嚴重水浸街，部分積水倒灌進小區的電梯、車庫致大量私家車被淹。

退伍軍人被賣豬仔徒手爬牆逃出 回國揭死裏逃生經歷仍頻發噩夢

廣東一名女大學生早前受「朋友」邀請前往泰國參加潑水節，下飛機後隨即被控制並轉賣至緬甸的三佛塔電詐園區，即使家屬支付20餘萬元人民幣贖金，對方仍未放人。

曾從該園區死裏逃生的退伍軍人楊磊（化名）揭露，三佛塔園區被稱為「KK園區 2.0」，地處偏僻且手段極其殘忍，「豬仔」被折磨、毆打是常事，逃跑機率微乎其微。從三佛塔園區回國後，他至今仍不斷發噩夢，「夢見自己在山裏跑啊，醒來之後一身汗」。

宏福苑｜消息：宏志閣料納政府收購方案 75%業主初步同意賣業權

大埔宏福苑火災後，政府斥資68億元收購其中7幢樓宇業權，但不包括未遭大火波及的宏志閣，當局表明若宏志閣248戶有過半數達成共識，可商討將其納入收購方案。《香港01》獲悉，有約75%業戶初步同意賣業權，佔該幢整體約四分三，預料宏志閣納入政府收購方案，可進一步探討收購安排。政府最快今天（28日）下午交代。

宏福苑｜9印傭喪生心願未圓 家屬盼僱主善待：他們死因為太好人

她們原本已為人生定了下一個目標，心中滿載期盼：42歲的Sri Wahyuni 打算今年5月回鄉見證二女兒披上嫁衣；40歲的 Desy 工作了近20年，早前已陸續將物品寄回印尼，準備回鄉退隱；39歲的 Erawati 則計劃完約後，回鄉做小生意及等新屋落成。

奈何一場無情大火，令她們平凡又美好的大計戛然而止。在災難降臨、生死存亡的那一刻，她們沒有選擇獨自逃生，而是選擇在烈火與濃煙中，死守着沒有血緣關係的香港長者與孩童。有家屬痛心地道出殘酷的真相：「有那麼多移工死了，都是因為她們太好人。」

白宮記者晚宴槍擊｜疑犯首次法院提堂 被控企圖暗殺總統等3罪

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 4月25日在酒店出席白宮記者晚宴（White House Correspondents’ Dinner）時遇上槍擊，疑犯艾倫（Cole Tomas Allen）於27日首次被押解到法院提堂，被控以企圖暗殺總統等3項罪名，可能面臨終身監禁。當局同日在司法部舉行記者會，展示疑犯所攜槍枝等武器。

美食網紅白冰偷稅被罰1891萬 擁4000萬粉絲 買名牌包首飾報公數

擁有逾4000萬粉絲的內地美食探店頭部網紅「白冰」因稅務違法被查。據新華社今日（28日）報道，國家稅務總局近期透過稅收大數據分析，依法查處白冰偷稅案件。經查實，白冰在2021年至2024年間，透過轉換收入性質、虛假申報等手段少繳稅款共計911.18萬元（人民幣，下同）。稅務部門已對其追繳稅費、加收滯納金並處罰款，共計1891.24萬元，目前相關款項已全部入庫。