劉馬車涉訛稱通利琴行代言人案　控方指證據不足　撤其欺詐罪名

網絡紅人「劉馬車」涉在社交媒體上發佈影片，訛稱為通利琴行代言人，虛假地宣傳折扣，被控欺詐等共2罪。案件今（8日）在九龍城裁判法院再訊，控方指，索取律政司意見後，就欺詐罪而言證據不足，申請撤控，獲裁判官莫子聰批准。就劉面對另一項抗拒警務人員罪，莫官應辯方申請，把押後案件至7月20日再訊。劉放棄保釋，還押候訊。



劉馬車被控欺詐的罪名，因證據不足獲撤控。(影片截圖)

劉馬車未有保釋申請，需繼續還押。(影片截圖)

欺詐罪獲撤銷

被告劉駿軒（29歲，無報稱職業）原被控1項欺詐罪，現獲撤控。指他於2026年2月9日與同年2月11日之間，首尾兩日包括在內，在香港某處意圖欺詐並藉欺騙，即訛稱自己為通利琴行有限公司的代言人，並在網上虛假宣傳折扣，而誘使公眾誤以為該折扣存在並向通利琴行查詢，而導致通利琴行名譽受損。

劉仍被拒抗拒警員罪

劉另被控一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪，指他於2026年2月13日，在香港新界元朗天水圍天瑞路天恩邨恩澤樓某室内，抗拒在正當執行職務的警務人員，即一名警員。

案件編號：KCCC504/2026