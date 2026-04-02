劉馬車涉非禮11女｜被控「猥褻侵犯」罪周六提堂　警籲受害人報案

曾因風化案罪成入獄的劉駿軒（外號劉馬車），涉嫌於過去4日（3月29日至4月1日）在九龍及新界多處非禮11名受害人被捕，受害人年齡介乎12歲至26歲。警方表示，被捕人為單獨犯案，被控「猥褻侵犯」罪，案件將於周六（4日）在觀塘裁判法院提堂。警方目前僅接獲10名受害人報案，在翻查閉路電視時，得悉有第11名受害人，警方正積極地尋找及聯絡該名受害人，亦不排除有更多受害人，因此呼籲潛在受害人，致電警方 3661 4767 或5966 8795 。



警方表示，一連4日（3月29日至4月1日），接獲10名年齡介乎12歲至26歲女受害人報案，她們報稱在上述的日子內，在全港不同的區份，包括荃灣、上水、天水圍、屯門和旺角，均被一名男子作出非禮大髀行為。

該名男子當時身穿衣著為黑色外套、白色上衣和黑色帽子，並在每次下手後，均隨即逃離罪案現場，受害人其後在不同的警署報案，元朗警區接手案件，隨即聯同新界北刑事部進行迅速調查，包括翻查大量閉路電視「銳眼行動」下的CCTV，最終成功地鎖定一名男疑犯，並於昨日（4月1日）下午時分，在旺角成功拘捕一名29歲本地男子，其報稱無業 。

被捕男子當時身穿衣著為黑色外套、白色上衣和黑色帽子，及佩戴口罩。（王譯揚攝）

警方經進一步深入調查，翻查閉路電視，發現除了上述幾宗案件外，男被捕人在昨日（4月1日）凌晨約1時20分，將軍澳和明苑和逸閣對開，非禮另一名女受害人，即是案中第11名受害人。

警方元朗警區刑事部總督察冼珈瑤接表示，截至現時警方暫未接獲該名受害人報案，警方正積極地尋找和聯絡該名受害人，進行調查，案件現在交由元朗警區刑事調查第12隊跟進。調查所得，所有受害人並不認識被捕人，警方相信被捕人士為單獨犯案，在街上尋找目標。據悉，男被捕人犯案時間由中午至凌晨不等，犯案地點廣泛，包括街道、屋苑、樓梯及商場。有部分受害人為結伴而行，亦慘遭非禮。

警方元朗警區刑事部總督察冼珈瑤呼籲，任何人士在上述時間被該名男子非禮，致電警方36614767 或手提電話59668795 。（王譯揚攝）

男被捕人將被警方暫控一項「猥褻侵犯」罪，案件將於周六（4月4日） 在觀塘裁判法院提堂。警方呼籲，任何人士在上述時間，即2026年3月29日至4月1日期間，被該名男子非禮，包括將軍澳案件的受害人，請不要猶豫，立即聯絡元朗警區刑事調查第12隊的人員聯絡，致電3661 4767 或手提電話5966 8795 ，或到最近的警署報案。

警方強烈譴責，任何針對他人作出猥褻侵犯行為的人士，根據香港法例《 第200章刑事罪行條例》第122條，猥褻侵犯是非常嚴重的罪行，一經定罪可以被判監10年，市民不要以身作法 。

劉馬車曾因非禮罪入獄。（資料圖片）

據了解，其中3月29日晚上10時45分，劉與其中一名受害人同坐天水圍一架輕鐵，兩人並排而坐，當受害人離座時遭劉涉嫌用手摸其大腿。

另外，由3月30日至4月1日期間，劉隨機在各區犯事，包括荃灣楊屋道、上水彩園路、屯門大興、良景、旺角朗豪坊及新之城等地，對其他受害人跟蹤及從後抱大腿。案中大部份事發經過均有閉路電視紀錄。有受害人認出是劉馬車，因此警方鎖定其身份，於昨日下午3時半左右於旺角一商場內拘捕他。警方仍在調查案件，由元朗警區刑事值日隊跟進。被捕人現正被扣留調查。