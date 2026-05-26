黎家盈｜何傳耀中學籌備學習活動 學生感光榮 冀師姐回母校分享
撰文：林遠航
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神舟二十三號載人飛船周日（24日）晚上成功發射，將香港首名載荷專家、荃灣公立何傳耀紀念中學校友黎家盈帶上太空。有該校學生表示，對師姐創下歷史感到光榮與敬佩，又指她重新燃起了自己對太空的興趣。另有學生表示，希望黎家盈完成任務後可回母校分享，祝願她這趟太空之旅能「順順利利」。
陳同學對學校有校友是太空人感到興奮，又敬佩黎家盈作為女性成為香港首個太空人，「我覺得佢好叻」。她提到，小時候亦常看YouTuber「老高」講解太空的影片，稱黎今次創下歷史，亦令她重燃對太空的興趣，對人生亦有所啟發，「其實好多嘢都可以做到，只要肯付出努力。」
袁同學表示，對於學校出產香港首位太空人感到榮幸，當晚他亦有觀看神舟二十三號升空直播。他又表示，若師姐回到地球後能回母校分享，最希望知道她升空前在火箭中的感受，亦希望她能分享在太空的生活，讓同學們認識更多太空站的設施等。鄭同學則表示，黎家盈的經歷令他深受啟發，要努力追尋夢想，又祝福黎家盈「順順利利，一路順風」。
校方代表今日表示，學校上下對黎家盈成為首位太空人都感到開心，又稱本周內會籌備不同相關學習活動，讓學生認識祖國的科技發展，亦會請校長、曾教過黎家盈的老師作分享，「都想令同學知道我哋學校有一位咁傑出嘅校友」。
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