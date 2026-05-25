黎家盈學歷｜港大恩師讚細心具團隊精神　相信太空人工作勝任有餘

首個「港產女太空人」黎家盈周日晚（24日）已乘神舟二十三號升空執行任務。黎家盈碩士及博士論文指導導師港大工程學院計算與數據科學院名譽副教授鄒錦沛今（25日）在電台節目指，求學時期已發覺黎家盈做事細心，而且具團隊精神，相信太空人的工作，她是勝任有餘。



黎家盈向鏡頭做心形手勢。（資料圖片）

碩士階段專攻密碼學研究

鄒錦沛接受港台節目《千禧年代》訪問指，黎家盈本科、碩士及博士學位皆在香港大學完成。在碩士階段，她專攻密碼學研究，完成後表示「想想做應用及比較實在」的研究，於是她加入了網絡犯罪計算機取證研究小組。

反覆驗證數據與結果 鄒錦沛：係一個好小心嘅學生

鄒錦沛指，在小組中，觀察到黎家盈是一位極其細心且嚴謹的學生，在參與任何研究課題或項目時，她都會反覆驗證數據與結果，「係一個好小心嘅學生」。他又說，在由4至5名學生組成的研究團隊中，黎家盈展現了非常好的協作與團隊精神，由此可見黎家盈展現出學術以外的領導才能與優良工作態度。

香港大學工程學院計算與數據科學院名譽副教授鄒錦沛。（港大提供）

鄒錦沛說當時相信她日後可以參與複雜項目，而她今次身為神舟二十三號團隊核心成員之一，認為是勝任有餘。他特別強調，即便面對不屬於黎家盈原本專業的領域，相信黎家盈也能很好地熟悉流程，在面對突發狀況時相信也能處理得非常好，「有任何問題一定可以處理到」，對於參與各種複雜項目絕對是勝任有餘。

科大牽頭研製「天韻相機」由黎家盈操作 實現香港製造，香港操作

香港科技大學土木及環境工程學系講座教授蘇慧表示，由科大牽頭研製的「天韻相機」，是全球首個輕小型、高分辨率且高精度的儀器，用於高精度探測二氧化碳與甲烷。該相機重量僅20公斤，體積比家用洗衣機還要小。

她又指，雖然「天韻相機」體積小巧，但其觀測範圍非常廣闊，在距離地面400公里的中國太空站，單次覆蓋範圍達50公里乘50公里；相機擁有100米的超高空間分辨率，能精準測量並檢查大氣中的二氧化碳與甲烷排放濃度及源頭，從而達到「精確追溯源頭」的效果。

香港科技大學土木及環境工程學系講座教授蘇慧指，「天韻相機」展現了香港在研發上處於世界領先水平的能力。（資料圖片/湯致遠攝)

蘇慧指「天韻相機」的核心難題在於必須從複雜的太陽光譜中，精準分離出僅20納米闊度的特定光譜。為此，儀器兩片玻璃之間的距離與平行度誤差，必須嚴格控制在一根頭髮的闊度之內。這種精度要求，相當於在一個標準足球場上，所有草的高度差不能超過一根頭髮。她指研發團隊花了4至5個月，才成功攻克這項難關。

「天韻相機」將由黎家盈負責操作，蘇慧認為是實現了「香港製造，香港操作」的完美閉環，證明香港具備頂尖的科研實力與航天人才培養能力，這對激勵香港年輕人加入航天科技發展具有重大意義。目前相機設計壽命為兩年，但希望可服務更長時間。除了「天韻相機」外，蘇慧指科大亦參與了「嫦娥八號」任務，負責研製輕小型機械人，並為太空人提供工具及發電相關技術支持。