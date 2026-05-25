黎家盈太空人｜黎家盈高考獲3A　丈夫竟是同班同學　班主任感意外

神舟二十三號於昨晚（24日）成功發射，香港首名太空人黎家盈升空執行任務。她的中學班主任、荃灣公立何傳耀紀念中學前校長謝潤明接受《無綫新聞》訪問時表示，昨晚透過電視直播見證她升空，心情激動，形容黎是勇敢、勤奮及重感情的人，「我完全係冇諗過，即係我啲學生，佢係可以咁出人頭地。」



謝校長憶述，黎在畢業後與丈夫回校探望，讓他始料不及，「佢先生我教足佢四年，做埋他四年班主任，我都好愕然，返嚟見到就，下...... 哦......」其夫何安心也是公務員，在路政署總辦事處技術行政組品質管理組擔任高級工程師。黎家盈也是高考（A-Level）尖子，考獲3科A，入讀港大電腦科學，由於當年尖子都報讀醫科、精算等，故令他印象深刻。



神舟二十三號於昨晚（24日）成功發射，香港首名太空人黎家盈升空執行任務。（直播截圖）

黎家盈昨晚在進入軌道艙前，對著鏡頭 「畀心心」。（直播截圖）

謝潤明校長是黎家盈中六、七時的班主任。（無綫新聞截圖）

謝潤明校長讚黎家盈為人勇敢 「沒有想過自己的學生可以如似出人頭地」

荃灣公立何傳耀紀念中學是區內英文中學之一，謝潤明校長已退休，他是黎家盈中六、七時的班主任。他在《無綫新聞》的訪問中，形容黎家盈為人勇敢、勤奮，亦重感情，對見證她順利升空感到心情激動。

我完全係冇諗過，即係我啲學生，佢係可以咁出人頭地，咁你可以教到啲人做醫生，或者做司局長都可以，但係我冇諗過，佢可以代表香港，衝出地球上太空，呢樣我係開心得好緊要。 荃灣公立何傳耀紀念中學前校長謝潤明

黎家盈在中學時期熱心參與學生會活動。（無綫新聞截圖）

高考尖子不選醫科、精算而選電腦科學 謝潤明印象深刻

除了是黎家盈的班主任外，謝潤明亦做過她的數學老師4年。他說，黎家盈當年熱心參與學生會活動，不但細心，亦十分勤奮，在高考考獲3科A佳續，修讀港大電腦科學，他指當年成績出眾的同學全部都選讀醫科、精算等，唯獨是黎家盈告知他，希望修讀電腦科學的意願，讓他印象深刻。

謝潤明說，黎不算是最突出的學生，但到中六、七時，發現她有足夠的毅力，不斷學習及溫習。

黎家盈的丈夫何安心是她當年的同班同學。（無綫新聞截圖）

黎家盈畢業後與丈夫回校探望 丈夫竟是當年同班同學

於畢業後，黎家盈亦有帶同丈夫回校探望，讓他始料未及的是，黎的丈夫竟是當年的同班同學，「佢先生我教足佢四年，做埋他四年班主任，我都好愕然，因為我唔知佢哋拍拖、結婚，返嚟見到就，下...... 哦......」