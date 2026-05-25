黎家盈｜太空館展覽今新增香港太空人內容　有小朋友稱想做太空人

神舟二十三號載人飛船已與中國太空站成功交會對接，三名航天員已進駐太空站，包括香港首名太空人黎家盈。港產太空人誕生，香港太空館今早（25日）亦更新專題展覽「航向太空——中國載人航天之旅」的內容，加入黎家盈及神舟二十三號升空介紹。有家長帶同小朋友到場參觀，指昨晚見證港人上太空心情興奮，希望讓小朋友多接觸不同的知識，亦有小朋友希望能成為太空人：「因為想發現多啲關於太空嘅嘢。」



香港太空館今早（25日）更新專題展覽「航向太空——中國載人航天之旅」的內容，加入黎家盈及隨神舟二十三號升空的介紹。（湯致遠攝）

香港太空館今早（25日）更新專題展覽「航向太空——中國載人航天之旅」的內容，加入黎家盈及隨神舟二十三號升空的介紹。（湯致遠攝）

「航向太空——中國載人航天之旅」專題展覽內容今早更新

香港太空館正展出專題展覽「航向太空——中國載人航天之旅」，以及中國首部太空實拍球幕電影《窗外是藍星之太空旅行》。康文署早前向傳媒稱，專題展覽內容將更新，並加入神舟二十三號載人飛行任務及香港載荷專家黎家盈的最新資訊。今早約十時半到場視察，有職員正更新內容。

「港產女太空人」黎家盈升空翌日（25日）早上約10時半，香港太空館有職員更新展覽內容。（林遠航攝）

展覽原本的「天宮與香港」部份，有多個頁面介紹香港各界參與天宮的過程，其中一個頁面介紹國家於2022年首次在香港選拔載荷專家，一人入選，預計最早今年首次執行航天飛行任務，但未有公開入選者身分。

頁面加入黎家盈與指令長朱楊柱及航天駕駛員張志遠的照片

更新後頁面加入黎家盈與乘組指令長朱楊柱及航天駕駛員張志遠的照片，內容加入「香港載荷專家黎家盈博士，已於2026年5月乘坐神舟二十三號載人飛船，進駐天宮空間站，執行約六個月的常規駐留任務。」頁面又介紹黎的背景，指她是資訊科技及電腦專家，亦是從港澳地區選拔出的中國首位女性載荷專家。

香港太空館今早（25日）更新專題展覽「航向太空——中國載人航天之旅」的內容，加入黎家盈及隨神舟二十三號升空的介紹。（林遠航攝）

香港太空館今早（25日）更新專題展覽「航向太空——中國載人航天之旅」的內容，加入黎家盈及隨神舟二十三號升空的介紹。（林遠航攝）

常設展覽廳加入黎家盈訓練內容片段

另外，據職員介紹，一樓的常設展覽廳昨日起亦加入黎家盈的訓練內容片段。記者入場視察，片段長約一分多鐘，為早前中央電視台播放黎家盈與朱楊柱、張志遠一同執行無重力訓練、模擬實驗內容等的片段。

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8歲女孩想做太空人：想發現多啲太空嘅嘢

今天來到太空館的、包括本來就很喜歡太空館的Natalie，因喜歡看火箭，周日晚有觀看神舟二十三號升空直播：「（升空時）覺得好大聲好嘈！」被問想當太空人嗎？8歲的她這樣回答：「想，因為想發現多啲關於太空嘅嘢。」

8歲的Natalie（左）希望成為太空人：「因為想發現多啲關於太空嘅嘢。」（何穎賢攝）

為黎家盈圓太空夢感高興 有家長帶小朋友來太空館見識

張先生今日帶同四歲半的兒子到場參觀，他昨晚有留意升空，認為黎是港人的驕傲，為對方能一圓太空夢感到高興。他又指，希望小朋友能自行決定將來發展，現階段會讓他多接觸不同事物，因此帶他來看電影及展覽，「見識下先」。

張先生今日帶同四歲半的兒子到場參觀，他昨晚有留意升空，認為黎家盈是港人的驕傲，為對方能一圓太空夢感到高興。（何穎賢攝）

其兒子Owen表示，之前亦有到過太空館，最喜歡在內看電影，今日就會看火箭，「中國嘅火箭」。他知道黎家盈昨晚成功上太空，不過稱自己長大無意成為上太空，因為太空「無得食嘢、都唔好玩嘅」。

王太太帶同三位女兒到場，稱小朋友一向對太空有興趣，因此不時到太空館。（何穎賢攝）

市民讚黎家盈作為三孩之母能有此成就很不容易

王太則帶同三位女兒到場，稱小朋友一向對太空有興趣，因此不時到太空館。她又對黎成功上太空感到興奮，認為黎作為三孩之母能有此成就很不容易。她都希望小朋友能成為太空人，笑言因此今日帶她到場。