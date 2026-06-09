世界盃睇現場？資深「講波佬」李德能形容又遠又貴　今屆留港觀戰

世界盃2026將於本港時間周五（12日）凌晨開幕，今屆由美國、加拿大及墨西哥三國合辦，不論是地點還是時間對本港球迷來說頗「不友善」。以往曾親赴現場觀看世界盃決賽周的資深足球評述員李德能形容今屆「又遠又貴」，所以將會留港觀看。不過，由於比賽時間普遍在深夜或早上，所以他直言不會場場睇，會選擇一些真的想觀看直播的場次。



另外，馬會今日（9日）宣布推出「全城足球主場」系列活動，包括邀請世界級傳奇球星亮相跑馬地馬場、在跑馬地馬場設只在世界盃主辦地區才有的「Lenovo體驗館」等，而全港23個投注站會在指定比賽日提早開放，凝聚球迷一同觀賞在本港時間早上舉行的世界盃直播。



資深足球評述員李德能。（洪戩昊攝）

李德能今日被問到有否計劃今屆現場觀看世界盃時稱：「每次世界盃，做球迷嘅邊個唔身痕、邊個唔心郁？」但他指，今屆世界盃「唔係想去就去」，因為門票又貴又難買，價錢以千元計，較佳的位置甚至要過萬元。

留港觀看要應付時差，今屆比賽時間普遍在深夜或早上，所以李德能直言不會每場也觀看直播，會選擇一些真的想觀看的場次，然後再請假，而一些在深夜進行的比賽，則可能要觀看重播。

至於觀看習慣，他表示喜歡自己在家觀看，因為會比較專心一點。若與一群朋友一起觀看，雖然會比較快樂，但則不夠專心。

馬會今宣布舉辦一系列活動迎世界盃

另外，馬會今日宣布推出「全城足球主場」系列活動，包括邀請世界級傳奇球星亮相跑馬地馬場、在跑馬地馬場設只在世界盃主辦地區才有的「Lenovo體驗館」和推出特別賽馬賽事等。

馬會今日宣布推出「全城足球主場」系列活動。（洪戩昊攝）

馬會今日宣布推出「全城足球主場」系列活動。（洪戩昊攝）

當中，「Lenovo體驗館」是一個由AI驅動的足球專區，設有豐富的數碼互動體驗，展示科技如何全面提升運動表現、分析能力及增加與球迷的互動。

指定比賽日部份投注站提早至早上八時開放直播世界盃

周五起，馬會將於25個指定比賽日提早開放全港的23個投注站，部份早上八時便會開放，以凝聚球迷一同觀賞在本港時間上午舉行的世界盃比賽直播。