老闆涉非禮中年女兼職脫罪　事主稱驚到失禁　CCTV拍到離開時微笑

中年女兼職指其公司老闆找她慶祝開單，二人在辦公室飲啤酒及吃燒鴨後，指老闆涉擁抱她並摸她下體，又吻她胸部和乳頭，並涉強迫她手淫和口交。公司老闆否認1項非禮罪，案件早前經審訊後，今（9日）在區域法院裁決。暫委法官勞潔儀指，女事主在案發後沒有迴避與被告相處，錄口供時又忘記有口交的事，閉路電視片段拍到她腳步平穩，曾輕拍被告手臂，離開時更面露笑容，不似她聲稱感驚恐等狀況，裁定被告罪名不成立兼得訟費。



被告沈家慶（60歲，公司老闆）否認一項非禮罪，控罪指，他於2023年8月11日在香港屯門建泰街恒威工業中心某室非禮的女子X(48歲)。

被告沈家慶在區域法院被裁定非禮罪不成立。(黃浩謙攝)

事主稱下班時遭被告非禮

控方開案時稱，女事主X是被告公司的兼職。案發當日，事主下班時遭被告從正面抱腰，企圖親吻她的臉頰不果，便伸手入她的內褲觸碰其私處。其後被告又拉起事主的衣服，親吻其乳頭，再拉下他褲子的拉鍊，要求事主手淫及按頭強迫口交。

被告認曾吻事主乳頭

同年8月21日，被告被拘捕。他在錄影會面下同意，當日有與事主飲酒和擁抱，亦曾用手揭起她的衣服並親吻乳頭，其後事主為他口交，他有在事主的口中射精。

事主供稱被告買啤酒燒鴨慶祝簽單

女事主X早前出庭作供，指當日被告成功簽單，想與事主慶祝，故他們在午飯時買了啤酒及燒鴨等，共飲直到晚上8時許。其後二人離開公司時，被告突然抱住事主，稱：「你好好攬，我攬住好舒服」、「俾我攬多陣啦」，又扯起X的上衣及內衣，親吻其乳頭。

事主作供時稱害怕至失禁

X稱，她當時有拒絕，惟被告再伸手入裙，觸摸其下體。X表示她當時害怕到失禁，但被告未有理會，強迫她為被告手淫，又稱：「幫我出嘢。」及按住事主的頭強迫口交。至2至3分鐘後，被告指「出咗嘢」並放開她。

事主離開時有等被告兼面露微笑

暫委法官勞潔儀今裁決時指，閉路電視影片可見，事主當時腳步平穩，並非不能自控，認為她當時有自主意識，可以表達同意或不同意，且案發後事主和被告一同離開，事主未有即時「㩒」𨋢，而是先扔垃圾，再等被告一起離開，其表情亦不見恐懼，反而是臉帶微笑。

兩度折返辦公室並輕拍被告手臂

未幾，事主因遺下東西，兩度與被告折返辦公室，期間更曾經用右手拍被告的手臂。勞官質疑，如事主因被侵犯及被嚇至失禁，理應會想盡早離開及處理衣物，亦會避免與被告單獨相處。勞官稱她不接納事主指她當時對被告有信心的說法，認為事主的表現完全不支持其說法。

邀約一同坐西鐵並發訊息稱會跟被告學習

勞官續指，被告曾在升降機內示意事主靠近，事主未有表示抗拒或逃避，而是照辦。她更要求被告一同坐西鐵回家，其後又發送訊息指，仍要跟被告學習。勞官稱，難以想像事主在被侵犯後不久，即向被告發送訊息，認為事主聲稱不想得罪被告的解釋牽強。

口供上未提口交事件

勞官稱，事主在口供未有提及曾與被告口交，惟任何曾受侵犯的人，或許會忘記案發時的細節，但不可能忘記手淫或口交事件的存在。勞官質疑，事主對案發情況部份仔細，部份模糊，對案發經過亦有多個版本，質疑她是否真的依靠真實記憶作供。勞官認為，控方未能證明事主不可能表示同意，亦不存在就範的成份，裁定被告罪脫。

案件編號：DCCC 87/2025