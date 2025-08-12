麥當勞前經理涉非禮15歲女兼職　官信兩人除激吻並有口交　囚2年

麥當勞前經理涉與15歲女兼職發生曖昧關係，並疑多次與女方激吻及要女方口交，後來女方拒絕，經理涉以發布其私密照作威脅。案件早前經審訊，今(12日)在區域法院裁決，法官林偉權指，被告與事主對話中經上用上「口」作動詞，相信兩人除了激吻，事主亦有替被告口交，認為事主證供可信，裁定被告一項非禮及一項以私密照作威脅的罪成。林官又指，雖然事主態度開放兼自願，但法庭仍要保護未成年人士，判被告入囚2年。



被告原被控3罪只有2罪成

被告江垚（32歲，經理），被控一項向16 歲以下的兒童作出猥褻行為，指被告在2022年3月3日，在灣仔一間麥當勞的更衣室內，向女童X作出猥褻行為，被告威脅發布私密影像罪，指他在2022年9月5日威脅發布X的私密影像罪，這兩罪均被裁定罪名成立。

被告原另被控一項在2023年4月29日，在未經X同意下威脅發布私密影像罪，這罪被裁定罪名不成立。

被告江垚自辯時堅稱從沒有與女事主X口交及性交。(陳曉欣攝)

被告訊息曾言心裡全是你剛剛口的那個

林官裁決時指，根據被告和X的WeChat對話，顯示被告身上全身都有吻痕，相信是由X激吻被告身體所致，且二人在對話中多次用上「口」作動詞，例如被告說：「現在心裡全是妳剛剛口的那個」，肯定X除了激吻被告外，還有替被告口交，故信納X在庭上的作供。

被告自辯時亦曾提及以「口」字作動詞的說法，如被告指X曾向他說：「可以幫他口。」並在他身上留下吻痕；另兩人的微訊中，X亦曾說：「那你覺得那樣口舒服」等。

X未滿16歲自願亦成罪

林官續指，即使X自願，惟她當時未滿16歲，在法律上亦不能同意被告與或向她作出嚴重的猥褻行為，故裁定被告1項向年齡在 16 歲以下兒童作出猥褻行為罪名成立。

官認為X理解再做一次的意思

林官續指，被告在對話中曾要求X與他再見最後一次面，惟X意會到被告想再與她發生性行為，並表示：「真的不要了 我不想幹那種事情」。林官認為，考慮到兩人過往的親密關係，被告必然知道X的理解是要她「再做一次」性行為，但被告沒有就此解釋；當X再回覆指：「隨便你 你發了就報警 沒發就當沒事發生」時，被告沒有反問X「發」的意思，反映他知道X正確理解他威脅要發布其影像的意思，故信納X 正確解讀被告與她的WeChat對話，裁定被告威脅發布私密影像的罪名成立。

被告所發照片的相中人不一定是X

就第三項未經同意下發布私密影像罪，被告曾發送一張情色照片予Y，惟否認相中人為X。林官認為，X或許受到被告和Y的對話影響，才會認為相中的女子是自己，但實際上，被告有提及過只是覺得相中人像X，惟該相不是十分清晰，無法肯定相中人是否X，及證明被告是想Y傳達有關訊息，以致使X受到侮辱、驚嚇或困擾，故裁定未經同意下發布私密影像罪不成立。

被告怕傷害小動物而茹素

辯方求情指，被告背景良好，沒有案底，中五學歷，現在是一名地盤升降機安裝技工，兩項罪名犯罪時間相差不遠，望法庭考慮被告的良好背景，予以輕判。辯方又呈上由被告家人聯署的求情信，指被告樂於助人，孝順善良，因不忍傷害小動物而茹素，案件令他自省過錯，一家願在未來共同督促被告，望他可成為一個對社會有用的人。

官強調法庭須保障未成年人士

林官判刑時指，被告與15歲的女事主X有曖昧關係，雖然X的態度開放及自願，但法律須保障未成年人士，故就對X的非禮罪判囚半年，威脅發布私密照囚一年半，兩罪分期執行，總刑期為2年。

案件編號：DCCC 18/2024