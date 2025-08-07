女港足前助教黃子偉涉非禮女兼職　官指事主口供欠穩當　裁罪脫

香港女足前助教黃子偉被指控非禮女下屬X，經審訊後被裁定罪名不成立，其後另一女兼職Y亦稱曾遭被告摸胸及掃大腿，但指黃稱因當她是兄弟。黃否認非禮Y，案件早前經審訊後，今（7日）於西九龍裁判法院裁決，裁判官余俊翔指出，Y在庭上作供時澄清口供，涉及案中重要情節，認為無法穩妥地接納Y的證供，裁定黃兩項非禮罪均不成立。



被告黃子偉（42歲，足球教練）被控2項猥褻侵犯罪，指他於2021年1月7日，在香港某車內非禮女子Y；另被控於2021年5月15日至2021年6月18日之間，但確實日期不詳，在九龍長沙灣道香港紗廠工業大廈5期某室非禮一名女子Y。

被告黃子偉被另一名女子指控非禮，經審訊後被裁定罪名不成立。(陳蓉攝)

事主Y庭上澄清口供

余官指出，事主Y較早時間的證人供詞中，曾指被告以手掌摸胸非禮，過程約6至7秒，她在庭上「澄清」字眼，指被告的手指尖觸及其胸部，過程約1至2秒，其後被告再用雙手放肩上若10至15秒。余認為這些供詞的分歧不可謂不關鍵，足以影響案中關鍵情節，如被告用手的哪一部份觸碰，歷時多長等。

未看到Y有理由要澄清

余官認為，雖然Y稱是澄清，但客觀而言，Y仍是對案件細節有不同說法，無論Y以甚麼身份作供，都必然要與警方交代情況，Y早前供稱案發時間相距較近，理應對當時的情況記得較清楚，她當時沒有任何不清晰的地方。余官指，看不到有任何理由令她須澄清案中如此重要的情節。

Y曾稱若X案罪成便不會追究

余官續指，Y曾表示，若被告在X的案件中被裁定罪成，她便不會追究，此令他須再考慮Y口供的可信性，認為未能穩妥接受Y對第二控罪的證供，而此無可避免會影響就第一控罪的考慮。

Y證供可靠性非常重要

余官稱，就首項非禮罪，他傾向非必然屬猥褻，但可以是猥褻，在此情況下，他須考慮被告是否有猥褻的意圖。因被告與Y日常亦可預期有身體接觸，故Y的可靠性非常重要，由於他未能穩妥地接納Y的證供，故裁定被告兩項非禮罪罪名不成立。

Y在被告公司做兼職

控方案情指，事主Y 與被告於2017年左右相識，當時被告是Y所在女子足球隊的助教，其後Y開始在被告的公司做兼職，工作包括處理公司訂單、印製球衣號碼等。

稱曾遭被告車上掃大腿

Y稱在2021年1月7日，她需要被告填薪金證明書，與被告在太和站附近見面，並上了被告的七人車，她指被告把證明書交給她時，左手拍她的大腿兩下，之後掃其大腿2下，Y稱當時穿短褲，她即把腳縮開並下車。

亦曾在辦公室被觸及胸部

Y又指同年5至6月某日，她在辦公室工作時，被告與她閒談時，用雙手按她的肩膀，右手垂下並用指尖隔衣觸及其胸，Y稱不知如何處理，縮背向前傾令被告不能觸其胸，惟被告再搭其肩膀，Y連人帶椅向後移，才令被告縮手。

被告曾稱當Y是兄弟

同年6月18日，Y把事告知一名資深男同事，他建議Y告知被告。Y同日致電被告，被告解釋指，因把Y當作「兄弟」，才會有這些舉動，又答應不會再做，又向Y說：「唔好意思。」

案件編號：WKCC2388/2024