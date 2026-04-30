宏福苑居民投訴鴻毅及宏業「打龍通」　市建局沒受理反倡找鴻毅

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（30日）舉行第二十一場聽證會，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃指出，有居民曾投訴鴻毅及宏業「打龍通」，市建局曾回覆不受理，因市建局只負責資助，又著居民向鴻毅查詢。負責回覆該投訴的樓宇復修部助理經理任立賢作供時指，市建局職權有限，只能站在局方立場處理，面對顧問公司的操守問題，只能向顧問公司或政府部門投訴。



市建局樓宇復修部助理經理任立賢。（黃偉民攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

任立賢於2013年加入市建局，2018年起處理宏福苑招標程序，上司是同在今日作供的市建局樓宇復修部個案經理陳日豪。

宏福苑在2018年聘請註冊檢驗人員（RI），杜淦堃指出，當時市建局製作一份回標價格簡報表，並問任立賢有否留意到文件有何不尋常之處。

任立賢指，當時曾發現「鴻毅」誤交了建築師（AP）證書而非RI證書，市建局遂提醒法團鴻毅交錯證書，如面試須留意。他承認，市建局不會理會投標價，指「呢個我哋干預唔到，我哋唔理」。

市區重建局。（資料圖片/任葆穎攝）

他表示，會向居民解釋簡報表的作用，提醒留意屋苑規模，如為何部份顧問公司報告需時80日，但部份公司則可在短時間內完成，「如果(價錢)太平，就要自己留意下。」任立賢以買橙作比喻，指「大家街市買餸，同一款橙，點解有啲平啲、有啲費啲」，表示會提醒法團留意服務質素。他又同意該簡報表不會涉及圍標事項。

涉評標內容影響競爭性 市建局不會影響業主揀選RI

2024年8月6日，居民李先生根據鴻毅的承建商分析報告，指承建商只要提供證書，即可有8分滿分，認為缺乏可信性，因分數令排名結果扭曲，是「有心人」想幫友好關係突出成績。

任立賢回覆指，招標妥要求評分準則非必要程序，如法團有意採用，必須在招標議決通過。由於評標準則內容是由工程顧問項目所需而定，而評標內容因會影響競投承辦商的競爭性，市建局不會透過任何形式影響業主揀選RI。

2025年12月2日，大埔宏福苑大維修項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」傳出通知手上項目大廈的管理公司會結業。（資料圖片/林振華攝）

杜淦堃指出，去年2月，居民葉先生聯同江祥發與李先生就大維修的多項疑問，到市建局辦公室投訴，對方表示會將其關注轉達給市建局兩名獨立顧問考慮。他說「之後無之後」；後來葉獲告知不會受理投訴，因市建局只負責資助，這類情況不會受理。

而葉先生當時的投訴，其中一項是質疑鴻毅及宏業「打龍通」，惟當時市建局稱只負責資助，「叫我哋直接搵顧問⋯⋯我哋投訴嘅就係顧問，你又叫我搵顧問，咁我可以點做？」

2025年12月11日，承辦大埔宏福苑大維修的「宏業建築工程」，其位於新蒲崗的辦公室外的招牌被拆走。（資料圖片/梁偉權攝）

稱市建局職權有限 顧問操守問題 只能向顧問或政府投訴

面對居民質疑，任立賢當時回覆建議居民直接向工程顧問查詢，杜淦堃追問當居民質疑顧問與承建商串通時，市建局為何仍建議居民向被指控的一方查詢，會否認為回覆「好大問題」。

任立賢回應指，市建局職權有限，只能站在局方立場處理，亦只能向顧問查詢處理手法；面對顧問公司的操守問題，只能向顧問公司或政府部門投訴。

杜又質疑，市建局回覆引用《防止賄賂條例》與投訴有何關係，任指，「我當時唔記得咗點解咁寫。」