宏福苑｜物管主任稱沒辦法對授權票簽署 委任鴻毅大會沒討論因由
撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火聽證會今日（2日）踏入第八日，宏福苑時任管理公司「置邦興業」物業主任鄭芷盈出席作供。有關授權票情況，鄭芷盈以2019年1月對周年大會為例，文件顯示有368人出席，但鄭表示，印象中不算多人，因部份是授權票，而當時以大比數通過委任「鴻毅建築師有限公司」為大維修顧問公司，得票67.5%，而會上沒討論過，為何委任鴻毅。
處理「置邦興業」有關宏福苑行政工作的鄭芷盈稱，2019年1月25日周年大會，她及駐苑經理黎永利及時任工程主任周榮棠有出席。
雖然文件顯示當日有368人出席，但鄭表示，印象中不算多人，因部份是授權票，而當時以67.5%通過委任鴻毅為大維修顧問公司，而鄭稱會上未與其他居民討論過為何委任鴻毅，亦不記得鴻毅投標價比另一投標公司「遠東」高。
鄭芷盈供稱，她有機會收授權票，如數量多的話會提前七日收票，而每次會收到100多張授權票，每次也有核對單位號及業主名字，但簽名則沒有樣式可供核對，又說沒有程序致電居民及核對授權票。鄭稱，授權票多數授權給主席、副主席及秘書。
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