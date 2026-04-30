宏福苑聘顧問市建局稱沒角色　沒研圍標風險、難評鴻毅標價合理否

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（30日）舉行第二十一場聽證會，市建局樓宇復修部個案經理陳日豪作供指，局方在顧問招標過程中沒扮演任何角色，如擬備文件、安排收回標書等。就鴻毅以低於平均價中標宏福苑工程，他表示事後得知鴻毅因已做前期功夫而「收平啲」，至於價錢是否合理，「我本人而言講唔出合理、定唔合理呢個結論」。



市區重建局。（資料圖片/任葆穎攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

陳日豪於2019年6月加入市建局，同年被派往處理及跟進宏福苑保養及維修工程的招標程序；至大火時是主要負責宏福苑大維修的職員。他指出，市建局介入樓宇維修是為盡量減少「圍標」行為。

陳日豪又指，「招標妥」計劃僅限於揀選維修承建商，並不包括聘請註冊檢驗人員（RI）。陳日豪的證人供詞提到，市建局對RI的招標安排亳不知情 。他作供指，宏福苑參與了房協的強制驗樓資助計劃，市建局僅提供標書範本及電子平台供法團登報，而實際的收標與開標程序均由法團自行處理，市建局事後才會收到副本並製作總覽表供參考。

市區重建局樓宇復修部個案經理陳日豪（前）。（黃偉民攝）

陳日豪稱，局方在顧問招標過程中並無扮演任何角色，如擬備文件、安排收回標書等，以及在2020年1月2日開標。他補充指，局方沒派代表參與開標，並無紀錄顯示是否有任何己方遞交的標書被撤回，局方亦沒遴選投標者。

聽證會上展示大廈維修初步報告，及檢驗人員回標價目簡報表，顯示建議維修項目總價為102,077,704元，市建局曾在簡報表其中一欄寫上備註，如計算錯誤、未有填寫總包價格、填報旳RI與另一間投標公司所填報的相同。文件顯示最高總標價是208萬，平均是55萬，最低是4.5萬，數間為10萬元以下。

針對投標價格的合理性，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃引述數據指出，當年的投標價差異極大。陳日豪回應指，最平與最貴價格相差甚遠情況普遍，被問會否質疑，他指據過往接觸過的個案，平的RI可能是新公司剛達標，想爭取經驗。

宏福苑大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床；宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

他續指，由於只做監工，22萬元檢測當時是鴻毅中標，連同第二次30.8萬中標，共50萬。陳日豪說事後得知鴻毅因已做前期功夫，故「收平啲」。他指，由於宏福苑有1000伙，平均顧問費約68萬。所以50萬與平均數具競爭力，陳日豪稱「我本人而言講唔出合理、定唔合理呢個結論。」

陳表示，標價最高及最低差異大的情况普遍，形容有投標者有時「寧願平啲都想爭取經驗」，又指曾了解到宏福苑顧問鴻毅向法團解釋，因已做事前工作，故顧問費用會便宜一些，他說無法評論是否合理，認為鴻毅或很想接相關工作。問到市建局是否不會考慮情况或涉圍標風險，陳表示不會考慮。

杜淦堃再問陳日豪當時有否考慮合理性，陳直言無，指「我哋唔會阻礙法團揀選的自主性。」

大埔宏福苑大維修項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」12月2日傳出通知手上項目大廈的管理公司會結業。（資料圖片/林振華攝）

杜淦堃問道，市建局是否只會列表，但不會分析顧問是否有問題，或提醒法團如「睇錢嚟揀」，會有風險。此外，杜淦堃指勘察報告應用兩天完成，但其他顧問需10天，市建局會否提醒法團。陳日豪指會叫法團留意，但不會暗示或建議；勘察報告完成日數為何相差那麼遠，會叫法團細心想一想。