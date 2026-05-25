狗隻入食肆｜業界形容申請數字鼓舞反映有需求　籲展示規則免衝突

政府修訂《食物業規例》，讓狗主帶狗隻進入獲批准的食肆，食環署早前預計7月內開始容許狗隻進入獲批食肆，並在早前公布「狗隻友善食肆良好作業及行為指引」，目前已收到超過1400宗申請。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（25日）表示，申請數字反映了市場對此有需求，相信6月時申請數會持續上升，認為申請數字相當鼓舞。



現時不少人養寵物，施政報告提出放寬《食物業規例》，容許食肆申請牌照，讓狗隻進入餐廳，解除長達30年的寵物狗入餐廳禁令。（資料圖片/夏家朗攝)

當局目前已收到超過1400宗容許狗隻進入食肆的申請，黃家和在港台節目《千禧年代》表示，數字反映出市場有需求，預計到6月時，申請量還會持續上升。他續說，最初擔心業界對此政策抱持觀望態度，但現時數據顯示業界相信政策能切實帶來生意，形容申請數令人相當鼓舞。

政策首階段將抽籤選出1000個名額，黃家和認為仍有時間作適應期，不需急於推行下一階段。就當局發出的指引，黃家和認為可說是全面，但仍有機會出現突發或不可遇見的情況，業界需時觀察。

餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片/廖雁雄攝）

他又認為，多數狗主對寵物照顧有加，而餐廳在不違反法例的前提下，可制定內部指引。黃家和提到，考慮到部份時段人流較多，餐廳可靈活制定容許狗隻進入的特定時段，同時，在清潔狗隻的排泄物等，餐廳可收取額外費用。不過，他指餐廳必須在店內當眼處或網頁上清晰公示相關收費與規則，保持高透明度以避免衝突。

黃家和認為，餐廳目前需要著手訓練員工並做好各項準備。雖然指引無法涵蓋所有微小細節，但食肆可以透過列明「顧客須知」，並由前線員工主動與顧客溝通、提醒留意事項來補足，相信大家逐漸習慣後，就會清楚「會知道有咩需要留意」。