狗隻准入食肆｜商場管理學會：申請前應了解公契可否讓狗隻進入

食肆本月18日起可申請容許狗隻進入，食環署今日（11日）舉行首場業界簡介會，並邀請動物保護組織和保險業界等，向經營者講解注意事項。



商場管理學會指，如狗隻誤食鬱金香等植物，可能出現上吐下瀉，並提醒餐廳注意植物的品種選擇。學會又稱，食肆申請前應與業主與物管溝通，因物業公契有可能不讓狗隻進入。



食環署今本月18日起食肆可申請容許狗隻進入，預計於6月中旬批出首輪申請，並在7月内開始容許狗隻進入獲批食肆，署方今日（11日）舉行首場業界簡介會。（湯致遠攝）

食環署今本月18日起食肆可申請容許狗隻進入，預計於6月中旬批出首輪申請，並在7月内開始容許狗隻進入獲批食肆，署方今日（11日）舉行首場業界簡介會。（湯致遠攝）

狗隻誤食鬱金香等植物或致上吐下瀉 業界應注意

首場業界簡介會今日（11日）舉行，愛協高級行為支援導師梁雪萍在會上表示，狗隻咬人前會有焦慮、咆哮等徵狀，如有兩隻互相不認識的狗互吠，員工可建議主人帶狗外出閒逛一圈，或分開兩個餐桌。她提醒員工勿自行處理或制止狗隻打交，應找寵主幫忙。

商場管理學會代表李小姐補充，部份植物如鬱金香、杜鵑花等，如狗隻誤食用，可能出現上吐下瀉或身體不適，她提醒餐廳注意植物的品種選擇。她又說，食肆申請前應與業主與物管溝通，因物業公契有機會不讓狗隻進入；又建議食肆訂立作業指引供前線參考。

保險業聯會籲獲批牌後聯絡保險公司擴條款

香港保險業聯會關先生指，市場已具備寵物友善餐廳提供保障的能力產品，是基於公眾責任保險框架，但由於未有延伸至新法例，他提醒食肆應與保險聯絡，將條款擴展至寵物責任，否則部份保障未必能即時生效。他說，保險作出賠償的前提是，食肆必須遵守政府犯規，並參考食環署的指引。

首場業界簡界會有逾百人出席。在大埔BOUNDLESS咖啡店工作的李先生說，由於該區較多客人養狗，他們亦接獲不少查詢，故打算申請容許狗隻入食肆的牌照。由於並非所有食客都喜歡狗隻，他預計如牌照獲批，會在餐廳內劃分寵物友善空間，又預料餐牌不會有改動。在處理狗隻的排洩物問題上，他期望店方與食客共同處理，先由狗主清理，再由餐廳深層清潔。

食環署今本月18日起食肆可申請容許狗隻進入，預計於6月中旬批出首輪申請，並在7月内開始容許狗隻進入獲批食肆，署方今日（11日）舉行首場業界簡介會。（湯致遠攝）

食環署預計6月中批出首輪申請 實施初期設一個月適應期

食肆如欲申請容許狗隻進入，可在5月18日至6月8日期間提交申請，預計於6月中旬批出首輪申請。首階段設有不多於1,000個名額，料在7月内開始容許狗隻進入獲批食肆。食環署會在實時初期設一個月的適應期，屆時會派專人每日巡查，確保食肆符合牌照條件和協助解決問題。