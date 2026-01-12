假結婚｜20歲港女生為填卡數扮嫁內地男助取居港權　被入境處拘捕

一名20多歲的本地女學生因消費過度欠下超過10萬元信用卡數，打算「搵快錢」填卡數。她在網上廣告聯絡到一個跨境假結婚犯罪集團，對方宣稱只需與一名非香港居民假結婚，三日內便可賺取10萬元報酬。



不過完成與內地男結婚手續後，她只拿到3萬元報酬，其餘款項須待男方成功申請赴港探親簽註以及單程證，並成功定居香港才能拿到。女生深知已上當，但她已假結婚，只能繼續參與相關勾當。入境處去年在執法行動中鎖定犯罪集團，再而揭發該女生參與其中而將她拘捕，她須付刑責。



假結婚相關罪行包括串謀欺詐罪及向入境處職員作出虛假陳述。一經定罪，前者最高可被判監禁14年，後者則最高罰款15萬港元及監禁14年。任何協助及教唆他人作出虛假陳述的人士，同樣屬犯罪。



香港居民與內地居民結婚流程。（入境處提供圖片）

網上招攬假結婚廣告。（入境處提供圖片）

被捕港女生欠卡數10萬 二手拍賣網站找到「搵快錢」廣告

入境處去年連同內地執法部門聯合進行代號「閃刺2025」的執法行動，瓦解了一個跨境假結婚犯罪集團，共拘47人。其中一人是一名參與假結婚的20多歲本地女學生，她因消費過度欠下超過10萬元卡數，但沒向家人透露負債情況，僅打算自己解決，於是便在二手拍賣網站搜尋「搵快錢」廣告。

廣告聲稱不用做任何違法行為 參與假結婚 3日便可賺10萬

據入處表示，她後來找到一些廣告，標榜短時間內能「搵快錢」，聲稱不用做任何違法行為。她透過廣告聯絡到一個跨境假結婚犯罪集團，對方宣稱只需與一名非香港居民假結婚，三日內便可賺取10萬元報酬。她其後受集團指使，先向入境處申請一張無結婚紀錄證明書，然後再到律師行辦理結婚聲明，以便前往內地進行假結婚。當文件準備好後，集團成員亦陪同她前往內地。

無結婚紀錄證明書。（洪戩昊攝）

完成結婚程序只獲3萬 需等男方成功定居香港才得餘下7萬

不過，完成整個程序後，該女士只拿到3萬元報酬。對方指，其餘款項須待該非本地居民成功申請赴港探親簽注以及單程證，並成功定居香港才能拿到。她當時已深知上當，但已假結婚，只能繼續參與相關勾當。入境處指其行為已違法，須付刑責。

50多歲港男假結婚後患重病 找不到女方離婚 擔心遺產送陌生妻

「閃刺2025」亦揭發了另一名50多歲男子假結婚。他因沉迷賭博而負債，遂經朋友及「婚姻中介」的介紹而參與假結婚。犯罪集團同樣指導他辦理一切手續，再陪同他前往內地進行假結婚。他亦同樣收取了3萬元報酬。

不過，當事人被拘捕後，發現自己患上嚴重疾病，身體日漸轉差。他打算「離婚」，但由於沒有對方聯絡方法，只能單方面在港辦理離婚手續。他擔心自己一旦身故，遺產繼承會受影響。其個案同樣在調查當中，亦已違法，須付刑責。

假結婚犯罪趨勢及手法改變。（入境處提供）

入境處核實可疑新人關係：盤問讓疑犯露出馬腳、追蹤兩人生活軌跡

入境處2006年起成立專案小組主動打擊假結婚，「閃刺2025」亦是由該小組推動。他們的工作內容包括追蹤犯罪集團及核實可疑新人關係。就追蹤犯罪集團而言，另設「網絡罪案及法證調查小組」監視社交媒體。

核實可疑新人關係則比較困難。助理首席入境事務主任（調查）許志堅指，主要手段是盤問，讓疑犯露出馬腳，另外亦會追蹤兩人的生活軌跡。

助理首席入境事務主任（調查）許志堅。（洪戩昊攝）

犯罪集團4方面招單身人士 承諾8至10萬元報酬 實給數千至數萬元

許志堅指，現時犯罪集團傾向使用社交媒體、二手拍賣網及通訊軟件等渠道招攬假結婚人士，有時亦會以求職作招徠。犯罪集團一般承諾8至10萬元報酬，但最終只會給數千至數萬元。

他表示，由於本港對跨境婚姻的盤問較嚴格，所以一般集團也會選擇在內地進行假結婚。他指假結婚現時有下跌趨勢，相信與入境處的執法行動有關，處方現時亦與內地部門有通報機制。一旦證實假結婚，該非本地居民的居留權會即時被取消，須遣返至原居地，但由於遣返需時，遣返期由一年至數年不等。

假結婚現時有下跌趨勢。（入境處提供）

假結婚人士有時會預備「貓紙」及「生活照」

署理總入境事務主任 （調查行動）鄧偉業向傳媒介紹了一些假結婚人士有時會預備的資料，例如寫有「伴侶」個人資料的「貓紙」，以免在辦理結婚手續、被相關部門問起時無法回答。另外，他們亦會預先拍下一些生活照，以備不時之需。

署理總入境事務主任 （調查行動）鄧偉業。（洪戩昊攝）

寫有「伴侶」個人資料的「貓紙」。（洪戩昊攝）