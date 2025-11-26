六旬內地婦稱想與在港兄長團聚 與港男子假結婚 認罪囚1年
撰文：陳曉欣
出版：更新：
六旬內地冒盧婦聲稱想與居港的兄長團聚，涉與一名香港男子假結婚，並向入境處訛稱想與夫團聚以求獲准來港。她今（26日）在沙田裁判法院承認1項串謀詐騙罪，認與港人結婚屬假結婚，現已十分後悔。署理主任裁判官鄭紀航考慮案情及被告認罪，判監12個月。
女被告黎輝琼（65歲），持中華人民共和國往來港澳通行證。她承認的串謀詐騙罪指，黎於2024年3月至2025年10月3日期間，與黃耀基等人串謀詐騙入境事務處，即黎藉與黃結婚，黎虛稱來探望及與配偶團聚，誘使處長批准她入境。
想與兄長團聚才愚蠢犯案
辯方求情指，被告在內地讀書，教育程度至小三，之後一直務農。她25歲結婚後成為全職家庭主婦，惟她廿多年前已離婚，育有3名子女，兄長在港生活。辯方指，被告為與兄長團聚才愚蠢犯案，現已非常後悔，因此即時認罪。鄭官以18個月監禁為量刑起點，認罪扣減至12個月。
案件編號：STCC 3833/2025
