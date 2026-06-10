禁管有另類煙首月發51張定額罰款共15.3萬　一人非香港身份證登記

香港4月底起禁止在公眾地方管有電子煙煙彈、加熱煙煙支等另類煙產品。醫衞局今日（10日）公布截至5月31日進行超過4,000次巡查，同期接獲40宗投訴和轉介，並就管有罪行發出51張定額罰款通知書，當中一人並非以香港身份證作登記，沒有個案涉及增責因素（即多於5個煙彈、或5毫升煙用物質、或100支加熱煙支、或100卷草本煙）而須以檢控方式處理。以每張罰款3,000元計，庫房進帳15.3萬元。控煙酒辦在行動中檢獲69件另類吸煙產品，當中電子煙佔52%，餘下為加熱煙支。



今年4月底起，本港禁止在公眾地方管有電子煙煙彈、加熱煙煙支等另類煙產品。（資料圖片／鄭子峰攝）

去年吸煙率降至8.5%創新低

署理醫務衞生局局長范婉雯回覆立法會議員提問指，透過推行整全的控煙策略，當局已取得「實質成果」，香港的吸煙率在去年下降至8.5%，創歷史新低。

當局表示，自2022年實施禁止入口另類煙等禁令後，15歲及以上人士每日使用電子煙的比率由2023年的0.2%下降至2025年的0.1%，實際人數由11,600下跌至7,900人；加熱煙更由2023年的0.1%下跌至統計學上無法準確估算的極低水平。

當局指，該數字均在另類煙管有禁令和《修訂條例》其他控煙措施包括擴大法定禁煙區實施前錄得，反映社會無煙文化日益深厚。當局會繼續每兩年進行主題性調查，管有禁令及各項新一階段控煙措施對吸煙行為的影響將於下一輪即2027年主題性調查中反映。

今年4月底起，本港禁止在公眾地方管有電子煙煙彈、加熱煙煙支等另類煙產品。（資料圖片／鄭子峰攝）

醫衞局：戒煙熱線查詢數升

此外，政府宣布的「控煙十招」中亦涵蓋加強戒煙服務和宣傳教育。其中，「六月．戒煙月」活動分別透過全港超過300間社區藥房及戒煙診所等，免費派發一星期戒煙藥物試用裝和中醫戒煙耳穴貼，今年更推出人工智能（AI）戒煙輔導服務。每年該活動推行後，戒煙熱線查詢數字會明顯上升，反映戒煙意欲有所提升。政府會繼續監察各項控煙措施的實施情況及成效，適時調整政策。