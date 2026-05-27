吸煙率8.5%創新低　衞生署「戒煙月」派免費戒煙藥物及中藥耳穴貼

衞生署今日（27日）公布，2025年15歲或以上人口的每日吸煙率降至8.5%，為歷史新低。該署今日起推出「六月．戒煙月」的活動，向吸煙人士免費派發一星期戒煙藥物試用裝，及透過指定中醫診所免費派發中醫戒煙耳穴貼，以協助有意欲戒煙人士紓緩退癮徵狀。



此外，衞生署上月底起禁止在公眾地方管有另類煙草產品，執法人員至今巡查約3300次，發出39張定額罰款通知書。



林民聰（中）指，2025年本港15歲或以上人口的每日吸煙率降至8.5%，吸煙人士平均每日吸10.9支煙，較2023年的12.1支煙減少。

每日吸煙率較2023年跌0.6個百分點 吸煙人士平均每日吸10.9支煙

衞生署控煙酒辦公室主任林民聰指，2025年本港15歲或以上人口的每日吸煙率降至8.5%，比2023年的9.1%更低。吸煙人士平均每日吸10.9支煙，較2023年的12.1支煙減少。

今日起推出「六月．戒煙月」

林民聰指，衞生署今日起推出「六月．戒煙月」的活動，會透過全港超過300間社區藥房、戒煙診所、地區康健站，以及衞生署診所免費派發一星期戒煙藥物試用裝，及透過指定中醫診所免費派發中醫戒煙耳穴貼，以協助有意欲戒煙人士紓緩退癮徵狀。

他續表示，因應政府將推行建築地盤全面禁煙，衞生署已加強對建築業界的戒煙宣傳和支援力度，如向建築業界人士提供免費戒煙藥物試用裝和中藥耳穴貼。

衞生署今年與香港大學護理學院合作推出免費AI戒煙輔導服務先導計劃「智聊戒」，由AI即時提供戒煙資訊，並根據使用者的吸煙史和戒煙偏好，給予個人化戒煙輔導和情緒支援，協助使用者練習拒煙技巧。

禁管有另類煙新例生效近一個月 共發39張告票

衞生署上月底起禁止在公眾地方管有另類煙草產品，執法人員至今巡查約3300次，發出39張定額罰款通知書。