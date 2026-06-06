禁另類煙｜控煙酒辦已發出51張告票　湯修齊稱擴禁煙區可防火車頭

今年4月30日起，本港禁止在公眾地方管有電子煙等另類吸煙產品。衞生署控煙酒辦公室主任林民聰今日（6日）表示，新例實施後約一個月，已巡查逾4,000次並發出51張罰單，整體執法順利。香港吸煙與健康委員會主席湯修齊則認為法例成功實施，又指擴大禁煙區可有效防止巿民邊行邊吸煙，俗稱「火車頭」的行為。



禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例，由2026年4月30日起生效，金鐘寫字樓一帶，仍可見煙民手持另類煙產品。（資料圖片/黃寶瑩攝)

新例實施後約一個月 51張告票全屬本地個案

林民聰在港台節目《星期六問責》中指，新例實施後，截至5月31日，發出了51張定額罰款通知書，絕大部分都是本地個案。他認為有關數字不算高，又形容整體執法過程順利。

本港吸煙率已由1982年的23.3%下降至去年的8.5%，創下歷史新低，林民聰指吸煙率過去6年平穩下降，反映本港控煙措施非常有效。他認為，政府於2023年及2024年連續兩年調高煙稅的措拖具成效，吸煙人士每日平均吸食支數已由2023年的12.1支減少至現時的 10.9支，可見對降低吸煙率帶來了積極的效用。

衞生署控煙酒辦公室主任林民聰（中）。（黃寶瑩攝）

湯修齊盼更多學校位處街道列禁煙區

湯修齊在同一節目指新例成效理想，稱「在4月30日後，不論是我自己目測或是我朋友告訴我，在街上見到有市民真的吸電子煙的情況真的絕無僅有了」他續說，委員會及教育界人士都期望多區的「學校村」以至有較多學校位處的街道，都可擴大為禁煙區，至於假日的行人專用區，慈善團體或政府有時會舉辦活動，可在適當時間劃為禁煙區。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊。（資料圖片/黃浩謙攝）

他又說，相信擴大禁煙區是一個有效阻止「火車頭」行為的方法，但理解要完全禁止「火車頭」行為需時立法。林民聰則表示，今年初已將幼兒中心及診所等門口3米範圍列為禁煙區，未來會積極考慮將更多有需要的地點納入範圍。