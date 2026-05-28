到女同學家吃飯裝隱蔽鏡頭　男生認窺淫罪被還押　官稱判囚機會高

男學生到女同學家吃飯時，在該同學家的浴室裝隱蔽鏡頭。兩天後遭女同學家人發現報警。男生警誡稱是惡作劇，被控1項「窺淫罪」，他今（28日）在觀塘裁判法院認罪。署理主任裁判官鍾明新強調，本案案情嚴重，被告的行為是刻意而非鹵莽，判處監禁式刑罰的機會甚高，把案押後至6月11日判刑，以待索取心理及精神科醫生、勞教中心及社會服務令等一系列報告，期間被告須還押。



被告梁逸晞（17歲，學生）被控一項窺淫罪，指他2025年5月16日，，在將軍澳培成路18號海悅豪園某單位的浴室内，為了使自己或任何其他人能夠犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第159AAB（1）條所訂罪行，而安裝或操作設備，即一個鏡頭。

被告梁逸晞在觀塘法院認罪候判。

求情稱是惡作劇未拍到尷尬情況

辯方求情指，被告犯案非因性衝動，而是因為「惡作劇」。他低估了事件對兩名事主造成的傷害，亦無考慮到嚴重的後果。該鏡頭未有拍到任何尷尬的情況。辯方另指，被告一直以來的操行良好，熱中社會服務，現時亦已有尋求輔導，望法庭考慮索取社會服務令報告。

官稱是刻意行為非鹵莽

惟鍾官反駁，涉案片段有攝得有人在廁所出入，未有拍到他人的私密處只是因為幸運。被告的行為是刻意，而非鹵莽，不會接納此說法。

攝錄機因無電而自動關機

案情指，案發時被告正就讀中六，當天應約到同學家中吃飯，並在對方家中的浴室安裝了攝錄鏡頭。兩天後，同學的母親發現了該鏡頭，並從中發現了被告裝設鏡頭的片段，以及兩名事主出入浴室的片段。該鏡頭至同日晚上因無電而關機。警方進一步調查後拘捕被告，他在警誡下承認因進行惡作劇犯案。

案件編號：KTCC2118/2026