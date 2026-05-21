網約車發牌｜Uber：若發1.5萬個牌　迪士尼到灣仔車費勢貴70%

政府預計本季內會向立法會提交附屬法例，落實網約車初始發牌數量。Uber今日（21日）表示，對各界建議只發出10,000至15,000個車輛許可證深表憂慮，又指若最終發牌量訂於15,000個，日後車費勢必較現時為高，舉例在特定時段下，迪士尼樂園到灣仔要430元，比現時約250元高70%。



Uber全球公共政策主管Andrew Byrne形容，本港對網約車數量設限的做法非常罕見（very unusual），Uber雖然樂意配合，但強調數量應按現實（real world demand）而定。他又指，Uber不會考慮離開香港市場。



Uber全球公共政策主管Andrew Byrne（右）及Uber香港區總經理鍾志霆（左）。（林遠航攝）

Uber全球公共政策主管Andrew Byrne形容，本港對網約車數量設限的做法非常罕見（very unusual）。（林遠航攝）

Uber表示，若網約車發牌上限定於15,000個，屆時從香港迪士尼樂園到灣仔的行程，特定時段車費可能超過430港元。（資料圖片）

Uber稱目前本港有3萬司機、250萬港人及百萬遊客使用

近日訪港的Uber全球公共政策主管Andrew Byrne今日表示，過去12年，香港都是Uber重要市場，單是去年，香港已有超過30,000名Uber司機，為250萬港人及過百萬旅客提供網約車服務。現時是香港重要下一步發展的重要時刻，Uber認為，在政府對網約車落實規限時，應確保為市民提供更多出行選擇，而非減少。

司機數量減少逾50% 可能導致車費上漲達70%

對於各界建議只發出10,000至15,000個網約車車輛牌照，他認為要細心檢視，重申若上限定於15,000個，司機數量將減少逾50%，供應短缺下，或令部分時段乘客等候時間加倍，車費更可能上漲達70%。Uber香港區總經理鍾志霆舉例，屆時從香港迪士尼樂園到灣仔的行程，特定時段車費可能超過430港元。

比對的士車費，運輸署資料顯示，同樣車程約需290元，即屆時Uber會貴約一半，差距比現時拉闊。

Uber香港區總經理鍾志霆指，若網約車發牌上限定於15,000個，屆時從香港迪士尼樂園到灣仔的行程，特定時段車費可能超過430港元。（林遠航攝）

Uber全球公共政策主管Andrew Byrne（右）及Uber香港區總經理鍾志霆（左）。（林遠航攝）

如發牌量少於3萬 都會衝擊乘客召車便利度及車資

Andrew Byrne未有說明其他發牌量下，例如一萬或二萬，對乘客候車時間、車資的影響，但強調任何低於30,000的數字，都會對乘客召車的便利度及車資造成衝擊。他又指，上述情況已建基於落實規管後工作司機大幅增加工作時間，以及市場部分需求流向的士。

對於運輸及物流局局長陳美寶上周在立法會指，「某些平台聲稱有多少上線司機，是因為行業生態在沒有規管下催生及發展」，Andrew Byrne回應，現時Uber司機及乘客的數目，並非反映有否規管，而是反映了市場對網約車服務的需求，除了希望使用網約車的乘客，還包括希望彈性工作的司機。

他又形容，對比全球其他大城市包括內地、倫敦、澳洲等，香港對網約車數量設限的做法非常罕見（very unusual），Uber理解香港有其獨特之處及需求，不會考慮離開香港市場，亦樂意與政府合作及分享相關數據，但強調政府應按現實需求（real world demand）制定規管細節。

政府預計本季內會向立法會提交附屬法例，落實網約車初始發牌數量。（資料圖片／林振東攝）

促優先向現有網約車司機發牌 可減少出現「殭屍牌」

Andrew Byrne又提到，除了發牌量，政府亦應考慮優先向現有網約車司機發牌，強調他們是最依賴網約車收入維持生計的一群人，做法亦可以確保減少「殭屍牌」的出現。針對保險牌照，他指政府應容許由平台統一為司機購買保險，在行政管理角度將更為容易，又估計若由網約車司機自行投保，司機要支付的保費或會是現時Uber所付的五倍。