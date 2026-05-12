網約車量待定　陳恒鑌稱提防內捲　回應Uber叫車失敗論：很多假設

運輸及物流局昨日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節，惟沒交代車輛發牌數量。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今早（12日）在電台節目指，建議初期「需穩陣啲推行」，亦需顧及生態，如一下子發出太多牌照，或導致行業「內捲」。陳恒鑌認為起步階段的發牌車輛總數應定在1萬架以下，具體建議數字約為7000至8000架，總量上限不應超過現有的士數量。



運輸及物流局5月11日向立法會提交網約車服務的規管細節，包括要求網約車平台需利用人臉辨識等技術，確保司機為已登記網約車車主。不過，文件未有交代車輛發牌數量。（資料圖片）

陳恒鑌指，政府文件主要交代考慮原則，分別有三個，一是路面負荷、二是生態，三是乘客能否約到車，在定下車輛發牌數量前的確需聽取意見。他又指，政府有做推算，估算符合運力需多少車輛。他又指文件屬諮詢文件，認為做法合適，因網約車獲社會關注，現時有空間可以討論。

陳恒鑌倡初期發7000至8000網約車牌 太多或致行業「內捲」

他建議初期須「穩陣啲推行」，亦須顧及生態，如一下子發出太多牌照，或導致行業「內捲」。陳恒鑌認為起步階段的發牌車輛總數應定在1萬架以下，具體建議數字約為7000至8000架，總量上限不應超過現有的士數量。陳恒鑌認為是否需要過萬架，應作動態考慮，先觀察初期運作環境，再決定是否逐步增加配額。

立法會議員陳恒鑌。（資料圖片/黃寶瑩攝）

對於網約車平台Uber表示若僅批出一萬個牌照配額或導致繁忙時間「10次叫車、4次失敗」，候車時間亦可能增至現時兩倍，車費更有機會上漲七成。陳恒鑌指，「平台有很多不同的假設」，例如假設市面只有網約車而沒有的士，那運力供需已經非常不同，認為還需兼顧司機具體上線時間、運作模式等實際數據，才可下定論。

整體情況須動態評估

就「3輛網約車的運力等於一輛的士」的說法，陳恒鑌認為計算方法合理，因網約車運作模式是指定司機與指定車輛互相綁定，他們每日最多營運2至3小時，最多或有6小時。相反的士則不用綁定司機，可以24小時行駛。他又指，Uber所說的3萬名司機未必是全職，因此整體情況需要動態評估。