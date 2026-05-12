網約車｜Uber倡設自動機制調整發牌量　先發臨時牌照供準車主買車

政府昨日（11日）公布網約車規管細節，未提車輛發牌量，稱須再作考慮。Uber今日（12日）向立法會提政策意見書，建議政府設立「動態配額調整機制」，以候車時間及旅程完成率作指標，若全港平均營運數據連續多季超出既定門檻，應自動觸發機制增發牌照，每輪按全港網約車總數增發10%牌照。



Uber又指，「先購車、後獲證」的安排會對司機造成極大財務負擔與不確定性，建議政府審批司機資歷後先發放「臨時許可證」，待購車並通過驗查後，再轉為正式許可證。



Uber重申，若僅1萬至1.5萬配額不足現有供應的三分一到一半，而且未計及規管正式落實時市民對點對點交通需求將繼續增加，預計將引發嚴重社會及經濟後果。



Uber今日（12日）向立法會提政策意見書，建議政府設立「動態配額調整機制」。（資料圖片）

政府在網約車文中表示，引入規管後會「動態評估」，有否需要調整車輛許可證數目上限。Uber對此表示歡迎，又提出具體指標和觸發條件，建議政府設立「動態配額調整機制」，利用需求最高時段的數據為本，關鍵指標包括乘客候車時間、成行的行程佔全部乘客叫車程數的百分比。平台可按季提交數據，若全港平均指標連續超出既定門檻，應自動觸發調整機制並增發牌照，建議每輪新增牌照數目，按當時全港網約車車輛總數的10%計。

網約車受規管後，需提供第三者保險，Uber指，平台上絕大多數網約車大部份時間非用作提供商業用途，一般司機每年活躍週數約為21週，若強制要求司機買全職商業車輛保險，將構成不成比例財政負擔。Uber建議容許由網約車平台購買統括「保單」，保障範圍涵蓋平台上所有合資格行程，而非由網約車司機或車主自行投保。

運輸及物流局昨日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節。（資料圖片／林振東攝）

促先分配車輛許可證予現有具經驗司機 並容許抽中後才買車

發牌安排方面，Uber稱若抽籤，或令長期活躍、具經驗司機未能獲發牌，削弱服務穩定性及司機生計，建議先分配予現有具經驗司機。惟Uber早前進行調查，結果顯示，目前有意換車的司機受訪者中，過半指若買車時未能確定可獲發網約車車輛牌照，購車意向為「低」或「極低」。

Uber建議設立分階段的許可證發放機制，申請人擬提交申請時毋須登記車輛，政府審批司機資歷後先發放「臨時許可證」，待申請人於指定期限，如三個月內購置合規車輛並通過驗查後，再轉為正式許可證。

Uber今日（12日）向立法會提政策意見書，建議政府設立「動態配額調整機制」。（資料圖片）

倡「大家庭成員」之間共享駕駛持牌車輛

制度規管日後網約車司機需為車主本人，但Uber認為應更具彈性，建議至少容許配偶、兄弟姊妹、父母子女「大家庭成員」之間共享駕駛持牌車輛，以提升網約車使用率，並確保現時使用非名下車輛的網約車司機，不因規管而被迫離開行業。

Uber重申，若僅1萬至1.5萬配額不足現有供應的三分一到一半，而且未計及規管正式落實時市民對點對點交通需求將繼續增加，預計將引發嚴重社會及經濟後果。Uber期望附屬法例能確保維持良好的網約車服務體驗，同時讓司機可保留彈性工作、維持生計。